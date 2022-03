Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 4.1 ricco di funzionalità per i vari telefoni di fascia alta e media, inclusi Samsung Galaxy S21, S21 FE, S20, S10, Note 20, Note 10, Z Flip 3, Z Fold 3, A52 5G, A42 e M52. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento alla One UI 4.1 ha iniziato ad essere distribuito anche sul Samsung Galaxy S20 FE 5G con la versione firmware G781BXXU4FVC2. L’upgrade è attualmente disponibile in Polonia e si prevede che più mercati europei e asiatici lo riceveranno nelle prossime settimane. Il nuovo software include la patch di sicurezza di marzo 2022, che risolve 50 vulnerabilità.

Se siete utenti del Samsung Galaxy S20 FE 5G in Polonia, potete verificare la disponibilità del pacchetto G781BXXU4FVC2 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’aggiornamento alla One UI 4.1 include Google Duo Live Sharing, Smart Widgets, una tavolozza dei colori migliorati e la possibilità di acquisire immagini di ritratti anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’upgrade consente anche di aggiungere effetti ritratto a qualsiasi immagine con una persona al suo interno e di regolare l’illuminazione. L’editor di immagini integrato supporta la rimozione di oggetti, riflessi e ombre. Con il nuovo aggiornamento, il Samsung Galaxy S20 FE 5G permette anche di aggiungere GIF di Tenor ai vostri avatar AR Emoji. Potete anche aggiungere colori di sfondo alla modalità maschera e convertire oggetti del mondo reale in adesivi 3D.

Samsung Health offre approfondimenti sulla salute e sul fitness, oltre che suggerimenti per raggiungere i vostri obiettivi di salute. Smart Switch è adesso più personalizzabile. SmartThings Find consente di condividere gli oggetti smarriti con la vostra famiglia ed amici. QuickShare di condividere le credenziali Wi-Fi e di modificare la cronologia per le immagini condivide con terzi. Samsung Keyboard ora offre il supporto a più lingue e layout, oltre che suggerimenti di scrittura basati sulla grammatica.

Continua a leggere su optimagazine.com