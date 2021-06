Marea di Madame è ritmo, passione e gentilezza. La giovanissima rivelazione di Sanremo propone un singolo che ha tutte le carte in regola per presentarsi come un corteggiamento audace, e per questo funziona negli intenti. Dalla partecipazione al Festival con Voce abbiamo imparato che Francesca Calearo – questo il suo nome di battesimo – non è mai scontata. Mentre alcuni suoi colleghi cercano il tormentone lei offre la narrazione.

Marea di Madame è prodotta da DRD, alter ego di Dardust, e Bias. Il brano farà parte da oggi della tracklist del disco Madame (2021) nell’edizione digitale ed è pronto per inserirsi tra le tante colonne sonore dell’estate 2021. Un’estate in cui Madame si prepara all’inverno grazie alle date annunciate il 1° giugno. Non si escludono altre novità, come del resto ci stiamo abituando in questo anno di riaperture e riprese.

Il singolo sarà dunque disponibile da oggi sia sulle piattaforme di streaming musicale che in rotazione radiofonica. Nella tracklist del disco, uscito il 19 marzo 2021, sono presenti anche nomi eccellenti come Fabri Fibra ne Il Mio Amico, i Pinguini Tattici Nucleari in Babaganoush, Guè Pequeno in Dimmi Ora e tanti altri.

La collaborazione tra DRD e Madame non è una novità. Insieme hanno lavorato al singolo Defuera insieme a Ghali e Marracash, firmato da Dardust come l’ennesima prova superata del beat latino che gioca l’estate con anticipo. Marea di Madame è anche questo: “anche” perché al beat tribale si aggiungono parole intense e metafore, con la marea del titolo che diventa ciò che travolge quando scoppia l’amore tra due amanti.

Oggi Madame è già tra gli artisti di riferimento della scena trap, urban, alternative r&b e alternative hip hop. Il suo primo disco è platino e i singoli Baby e Il Mio Amico sono stati certificati oro, mentre Voce è doppio platino. Di seguito il testo di Marea di Madame.

Testo