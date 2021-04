Sono stati annunciati i concerti di Madame nel 2021, in programma per il mese di dicembre, Dal 3 al 19 dicembre, la cantante sarà in tour nei club per portare dal vivo la musica.



I concerti di Madame nel 2021 partono da Roma, il 3 dicembre all’Atlantico Live. Il 6 dicembre l’artista si esibirà alla Tuscany Hall di Firenze per poi approdare alla Casa della Musica di Napoli il 10 dicembre. Il 16 dicembre ripartirà alla volta di Venaria Reale per esibirsi al Concordia.

L’ultimo degli appuntamenti in programma alla data odierna è quello atteso all’Alcatraz di Milano per il 19 dicembre.



Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni e ora si prepara ai suoi primi concerti dal vivo. I biglietti per gli spettacoli di Madame saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi online su TicketOne e via call center, dalle ore 11.00 di giovedì 8 aprile saranno in vendita anche nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

Con il brano Voce ha partecipato al Festival di Sanremo facendosi apprezzare dal pubblico e dalla critica. Ha chiesto la kermesse canora con un ottimo piazzamento nella classifica finale: si è classificata all’ottavo posto, alle spalle di artisti come Ermal Meta, Maneskin, Francesca Michielin e Fedez – solo per citarne alcuni – e immediatamente dietro Annalisa (settima).

Ha raggiunto la certificazione di disco di platino per il singolo, con oltre 50 milioni di stream per il suo disco d’esordio. Al debutto live ormai non manca molto: Madame sarà in concerto alla fine dell’anno per presentare dal vivo i brani contenuti nel suo primo progetto discografico, tra i più ascoltati d’Italia in digitale.

I concerti di Madame nel 2021:

3 dicembre 2021 – ATLANTICO LIVE – ROMA

6 dicembre 2021 – TUSCANY HALL – FIRENZE

10 dicembre 2021 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

16 dicembre 2021 – CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

19 dicembre 2021 – ALCATRAZ – MILANO