Jupiter’s Legacy 2 non si farà. Almeno per il momento. Secondo quanto svela Deadline, Netflix ha sciolto i contratti del cast originale – composto, tra gli altri da Josh Duhamel, Leslie Bibb e Ben Daniels.

Il motivo della cancellazione pare sia di tipo creativo. Netflix e Mark Millar, ideatore del fumetto da cui è tratta la serie, hanno avuto delle divergenze. Millar, però, si è detto fiducioso di poter tornare a realizzare una seconda stagione in un prossimo futuro.

Tuttavia, il franchise continuerà tramite uno spin-off già annunciato e dal titolo di Supercrooks. L’adattamento del fumetto dello stesso Millar è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi non è chiaro se rivedremo alcuni dei personaggi che fanno parte di Jupiter’s Legacy.

La storia segue una banda disordinata di supercriminali, truffatori e ladruncoli che si uniscono per la rapina del secolo. Il crimine paga, e lo dimostreranno. Alcune persone vogliono solo avere la loro grande occasione facendo soldi. Se i supereroi si mettono in mezzo, saranno guai.

“Sono davvero orgoglioso di ciò che il team ha realizzato con Jupiter’s Legacy e dell’incredibile lavoro svolto da tutti in questa prima stagione”, ha affermato Millar. “Mi è stato chiesto molto su cosa stiamo pianificando in futuro con questo mondo, e la risposta è vedere cosa stanno facendo i supercriminali. Ho sempre amato le storie poliziesche, da Scorsese a Tarantino, e i supercriminali sono sempre la parte più divertente di qualsiasi storia di supereroi. Fare qualcosa incentrato esclusivamente sui cattivi che combattono è incredibilmente originale mentre esploriamo cosa vuol dire essere un cattivo in un mondo brulicante di bravi ragazzi che vogliono metterti in prigione.”

Nel 2017, Netflix ha acquisito la Millarworld, casa editrice di fumetti fondata da Millar, creatore di personaggi e storie iconici come Kick-Ass, Kingsman e Old Man Logan. È stata la prima acquisizione dello streamer, finalizzata allo sviluppo di più film e serie tv, a partire dal live-action Jupiter’s Legacy e seguito dall’anime Supercrooks.

Nonostante i piani degli autori per la seconda stagione, Jupiter’s Legacy 2 è quindi rimandato a data da destinarsi e i fan dovranno accontentarsi del suo spin-off.