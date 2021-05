Jupiter’s Legacy 2 ci sarà? La serie tratta dai fumetti di Mark Millar è approdata su Netflix solo la scorsa settimana, precisamente il 7 maggio, ma è balzata subito nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma.

Dopo il finale shock della prima stagione sono in molti a chiedersi che ne sarà della nuova generazione di supereroi protagonisti, che hanno lottato per cercare di essere all’altezza dell’eredità lasciata loro dai genitori.

Intervistato da Comic Book, Millar ha confermato che lui e il team creativo hanno già iniziato a guardare al suo futuro. Sebbene non abbiano ancora ricevuto il via libera ufficiale da Netflix, poiché il numero di spettatori continua a crescere, l’autore ha rivelato che le trattative su come proseguire la storia sono in corso:

Sappiamo in che direzione stiamo andando. I fumetti sono un buon materiale di partenza. Tutto dipende, si spera, non per essere troppo presuntuosi, da come il pubblico risponda, ma siamo positivi al riguardo. Sentiamo che piacerà; la risposta finora è stata sorprendente. In privato parliamo sempre di quello che vorremmo fare in una seconda stagione, ma non c’è nulla di ufficiale finché non abbiamo i nostri numeri “.

Quando si tratta di adattamenti dal libro allo schermo, non è mai facile trovare il giusto equilibrio. Jupiter’s Legacy ha già apportato diversi cambiamenti per adattarla a un pubblico come quello di Netflix e il materiale cartaceo sicuro non manca. A differenza dell’adattamenti di American Gods, che ha avuto diverse vicissitudini dietro le quinte che hanno portato alla sua conseguente cancellazione, l’opera di Millar può contare su un piano stabile e “approssimativo” per il futuro. Il team creativo, infatti, almeno per ora resterà lo stesso.

Jupiter’s Legacy, basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, segue le vicende di una famiglia di supereroi in uno scontro generazionale. Quando la vecchia scuola decide di lasciare il posto ai figli, questi dovranno lottare per dimostrarsi di essere all’altezza dei loro padri.

Ma dato che l’accoglienza dei fan è stata positiva, c’è sicuramente ancora una possibilità per vedere Jupiter’s Legacy 2. Magari il prossimo anno.