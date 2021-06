Purtroppo l’aggiornamento iOS 14.6 sembra non aver avuto un buon impatto sugli iPhone, anche i più recenti. Sono in molti a parlare di problemi di durata della batteria a seguito dell’update ufficiale Apple rilasciato la scorsa settimana. Il sito di settore MacRumors ha raccolto più di qualche feedback negativo degli utenti che lamentano non solo la minore durata della carica ma, in qualche caso, anche episodi di surriscaldamento diffusi.

I problemi con la batteria si stanno manifestando in particolar modo sugli iPhone 11 e iPhone 12 di ultimissima generazione, dunque sui modelli lanciati solo lo scorso autunno. La carica completa prima sufficiente pure per un’intensa giornata di utilizzo ora non giunge fino a sera per un folto gruppo di possessori di iPhone. Tanto più, come aspetto ancora più preoccupante, c’è chi asserisce che il proprio melafonino si surriscaldi senza apparente motivo e soprattutto come mai in passato.

Prima dell’aggiornamento iOS 14.6 era già stata introdotta la funzione di ricalibrazione dello stato della batteria ossia dell’opzione che consente al sistema di ricalibrare appunto la batteria per evitare letture imprecise della percentuale di carica e altra anomalie relative sempre all’autonomia. Finora la soluzione era venuta in aiuto in caso di difficoltà ma sembrerebbe proprio che l’ultima fatica software degli sviluppatori presenti qualche errore non trascurabile.

I problemi emersi dopo l’aggiornamento iOS 14.6, a questo punto innegabili almeno per un certo numero di utenti, potrebbero accelerare il prossimo passaggio previsto dalla stessa Apple. Considerando che il firmware iOS 14.7 è già da un po’ in beta test, ecco che il rilascio della corrispettiva versione finale potrebbe essere garantito in un minor tempo. Il numero maggiore di testimonianze relative ai malfunzionamenti fin qui descritti potrebbe richiedere un ulteriore sforzo, soprattutto per non lasciare gli utenti non soddisfatti della loro esperienza software su un dispositivo top di gamma.