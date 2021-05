Uno dei temi più caldi in questo periodo è dato senza ombra di dubbio dalla riapertura piscine al chiuso. Se per le strutture all’aperto è ormai assodato che tutto sia pronto per mettersi in moto in vista della stagione estiva, per quelle coperte la questione è decisamente più complicata. Dopo il nostro ultimo aggiornamento, che risale al mese di aprile, occorre prendere atto che al chiuso qualsiasi tipo di discorso sia rinviato al 1 luglio. Una vera e propria mazzata per i gestori di centri simili, visti i livelli di rischio segnalati dal CTS.

Cosa aspettarsi dalla riapertura piscine al chiuso in anticipo rispetto al 1 luglio

Qualche segnale di apertura era arrivato nelle scorse settimane dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il quale aveva fatto presente che il testo non fosse ancora arrivato in Parlamento. In realtà, il vero spiraglio per la riapertura piscine al chiuso in anticipo arriva dal governo stesso, che in queste settimane ha effettivamente bruciato le tappe per la ripresa di specifiche attività. Considerando i dati in continuo miglioramento, in termini di vaccinazioni e di ospedalizzazioni, nutrire una speranza sotto questo punto di vista è assolutamente lecito.

Insomma, se il trend dovesse essere positivo anche nei primi giorni di giugno, non è da escludere un’accelerazione, al netto di protocolli rigidi che nel caso dovrebbero essere seguiti. Situazione in continua evoluzione, mentre i gestori di questi centri sperano che ci possa essere effettivamente una svolta a stretto giro. Nel nostro piccolo, non possiamo fare altro che monitorare la situazione, in attesa che ci siano indicazioni utili per la categoria coinvolta.

Che idea vi siete fatti in merito? Ritenete ci siano i presupposti per una riapertura palestre al chiuso in tempi ristretti? Diteci pure che ne pensate con un commento qui di seguito.