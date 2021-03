Le parole pronunciate da Draghi in conferenza stampa, ieri 26 marzo, sembrano lasciare pochi spiragli alla riapertura palestre e piscine durante il mese di aprile. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, infatti, l’unica speranza per fare questo step nelle prossime settimane da un po’ di tempo a questa parte si concentra sul salto in zona gialla per le regioni in cui la situazione Covid appare maggiormente sotto controllo. Prospettiva che, almeno sulla carta, appare non realistica il prossimo mese. Quel “sulla carta”, però, fa tutta la differenza del mondo.

Anticipare la riapertura palestre e piscine di maggio?

Come stanno esattamente le cose per tutti coloro che in queste ore si sono rassegnati alla prospettiva di una riapertura palestre e piscine a maggio? Le parole del Presidente del Consiglio, effettivamente, vanno in quella direzione. Inutile crearsi troppe illusioni. Da parte sua, infatti, pare ci sia una certa chiusura allo scenario che andrebbe a prevedere l’istituzione della zona gialla per specifiche aree prima del 30 aprile. Dunque, Italia fondamentalmente chiusa ancora per un mese abbondante.

Non tutti, però, hanno prestato molta attenzione ad un’altra uscita di Drughi durante la stessa conferenza stampa. A suo dire, infatti, se da un lato pare non ci siano i presupposti per passare in zona gialla ad aprile (requisito minimo per sperare nella riapertura palestre e piscine, seppur parziale), allo stesso tempo il quadro potrebbe evolvere e cambiare già a metà mese. Qualora la situazione dovesse migliorare in termini di vaccinazioni e contagi, infatti, non si esclude un passo indietro per venire incontro a queste attività.

Ovviamente, il discorso può avere un minimo di senso solo nelle regioni che risponderanno meglio a breve termine. Dunque, nessuna illusione, ma una precisazione che lascia la porta un pochino aperta per coloro che desiderano tanto la riapertura palestre e piscine.