Si accende uno spiraglio per la riapertura di palestre e piscine. Al vaglio del Governo c’è ora la concreta possibilità che le tante società sportive riaprano i battenti ad inizio maggio. Anzi, c’è anche la possibilità che un certo ritorno alla normalità si concretizzi anche negli ultimi giorni di aprile. Si respira dunque un discreto ottimismo, dopo l’ultimo e incerto punto della situazione dei giorni scorsi.

Intervistata da Repubblica, la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ha chiarito che entro la settimana corrente dovrebbe essere definito tutto il programma delle riaperture, anche quelle per bar e ristoranti, cinema e luoghi di cultura. Maggio potrebbe essere il momento fatidico tanto atteso ma c’è un discreto spiraglio anche per la data del 26 aprile. anche se sulla decisione finale inciderà molto lo stato dei contagi dell’intero paese.

Allo studio del Governo ci sono ora gli ultimi protocolli per categoria. Questi prevedono che con la riapertura di palestre e piscine ci sia la prenotazione obbligatoria di tutti i corsi, delle vasche e sale e comunque di tutti i luoghi adibiti alle attività. Più nello specifico, ogni allenamento in palestra dovrà essere solo individuale, con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno due metri con ogni altro iscritto. Dovranno essere utilizzate sempre delle scarpe ad hoc presso i centri, diverse da quelle portate dall’esterno e ogni indumento o oggetto di proprietà dovrà essere lasciato chiuso in borse personali. Nel passaggio da un attrezzo all’altro, ogni atleta dovrà provvedere alla pulizia di quanto utilizzato.

Oltre alla palestra, un protocollo molto rigido sarà di certo osservato anche in piscina. Ogni nuotatore dovrà avere i suoi 10 metri quadrati di spazio personale. Per quanto riguarda la gestione degli spogliatoi, non saranno mai consentite le docce ed esattamente come in palestra, bisognerà riporre ogni oggetto personale nella propria borsa.