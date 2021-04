Ci sono alcuni dettagli da prendere in esame oggi 11 aprile, per quanto concerne questioni assai delicate come la riapertura palestre, piscine e ristoranti in Italia. Tutto ruota attorno all’andamento non solo della curva dei contagi, ma anche delle vaccinazioni nel nostro Paese. Un po’ come era trapelato alcuni giorni fa attraverso il nostro punto della situazione, ci sono alcune regioni dove a partire dal controllo dati del 20 aprile si potrebbe iniziare a pianificare una graduale ripresa delle attività. Cerchiamo di capire in quale direzione pare stia andando il governo.

Attesa per riapertura ristoranti: gli step concepiti

Inevitabile che in un contesto di questo tipo si dia soprattutto priorità alla riapertura ristoranti. Come riporta Il Corriere della Sera, il programma è proiettato a maggio, ma nelle regioni in zona gialla la questione potrebbe sbloccarsi già a fine mese nel caso in cui i numeri dovessero migliorare. Si parla ovviamente della sola apertura a pranzo, con misure meno pressanti, ma in ogni caso con tutta la cautela possibile. Anche perché la situazione in Italia resta tra le peggiori rispetto agli standard europei sul contagio.

Check il 23 aprile per riapertura palestre e piscine

Subito dopo le valutazioni sui ristoranti, toccherà ai bar. Si arriverà infine al discorso della riapertura palestre e piscine. Anche qui, come sopra potrebbe essere data priorità alle regioni in zona gialla. Ad oggi, quelle messe meglio sono Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Liguria, Veneto. Resta da capire se verranno concesse lezioni individuali o di gruppo (comunque limitate), ma quanto meno dovrebbe essere messo da parte il discorso del vincolo relativo agli ambienti esterni.

A prescindere da questo, la data calda per tutte le valutazioni del caso a proposito della riapertura palestre, piscine e ristoranti dovrebbe essere il 23 aprile. Lì, infatti, con ogni probabilità ci sarà il monitoraggio decisivo per prendere di conseguenza tutte le decisioni del caso.