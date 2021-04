C’è una data caldissima, fissata durante il mese di aprile, in occasione della quale si prenderanno decisioni importanti per quanto concerne la riapertura palestre e piscine. Alcuni giorni fa, sempre sul nostro magazine, vi avevamo già anticipato che le porte non fossero chiuse a qualche eventuale novità prima di maggio, al punto che stamane si parla con insistenza di una possibile svolta a stretto giro. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratti e, soprattutto, quali siano gli scenari potenziali davanti a noi.

Le prossime tappe in vista della possibile riapertura palestre e piscine ad aprile

Ci sono due step fondamentali che potrebbero portarci ad una possibile riapertura palestre e piscine ad aprile. La prima è fissata entro giovedì 8 marzo. L’appuntamento qui si riferisce al tanto atteso incontro con il premier Draghi, durante il quale pare che le regioni chiederanno di valutare, qualora dovesse esserci un apprezzabile miglioramento dei dati epidemiologici (sia sul fronte contagi, sia soprattutto con le vaccinazioni), la riapertura di attività commerciali ora chiuse. A prescindere dalla zona rossa o arancione di determinate aree.

L’altra data fondamentale, secondo gli ultimi rumors, pare essere quella del 20 aprile. Pare che tra due settimane esatte, come promesso da Draghi durante la sua ultima conferenza stampa prima di Pasqua, ci saranno ulteriori valutazioni che potrebbero consentire la ripresa di determinate attività anche in zona rossa ed arancione prima di maggio. In un contesto di questo tipo, inevitabilmente si colloca anche la potenziale riapertura palestre e piscine qui in Italia.

Insomma, settimane calde, con la speranza di uno spiraglio sul fronte della riapertura palestre e piscine non solo in zona gialla, ma con tutte le limitazioni del caso anche nelle aree maggiormente in difficoltà sul fronte Covid in questo momento storico. Vi terremo aggiornati a stretto giro.