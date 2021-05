Quella che stiamo per metterci alle spalle è senza una settimana senza ombra di dubbio molto calda a proposito del bonus 2400 euro. Si tratta di uno sostegno approvato dal governo per i lavoratori stagionali, ampiamente penalizzati dalla pandemia. Tra le tante questioni aperte, evidentemente, due risultano più delicate delle altre, in quanto da un lato abbiamo chi si pone domande sull’integrazione della quota rispetto al Reddito di Cittadinanza già percepito, mentre altri vedono ancora oggi la domanda rifiutata dopo aver ottenuto il REM 2020.

Cosa sappiamo sul pagamento del bonus 2400 euro fermo tra REM 2020 e RdC

Proprio quest’ultimo tema è stato da noi affrontato pochi giorni fa. Tramite la pagina Facebook chiamata “INPS Giovani”, sappiamo che la situazione risulti attualmente in via di risoluzione per coloro i quali hanno ricevuto il Reddito di Emergenza nel 2020: “Ci hanno comunicato che stanno sbloccando le pratiche“. Dunque, ancora un po’ di pazienza, nel caso in cui doveste essere in attesa del bonus 2400 per i lavoratori stagionali, dopo il sostegno ricevuto nel 2020. Nessuna incompatibilità, secondo quanto raccolto finora.

Un po’ più complessa la questione relativa al Reddito di Cittadinanza. I primi feedback da parte di INPS, infatti, lasciavano pensare che l’integrazione sarebbe arrivata in questi giorni, ottenendo in questo modo il bonus 2400 euro insieme allo stesso RdC il 27 maggio. Stando alle testimonianze raccolte in questi giorni, però, pare non sia andata così. Salvo imprevisti, dunque, dovremo attendere ancora un mese scarso prima di fare questo step. Vedremo se nel frattempo giungeranno soluzioni alternative per il pubblico.

A prescindere dalle tempistiche, comunque, è importante evidenziare che il bonus 2400 euro per i lavoratori stagionali al momento non appaia in discussione. A prescindere dal fatto che abbiate ricevuto il REM 2020 (a differenza di quello 2021) o il Reddito di Cittadinanza. A voi come è andata in queste settimane?