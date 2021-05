Uno dei grandi problemi per gli italiani che si chiedono quando arriva il pagamento del bonus 2400 euro, destinato ai lavoratori stagionali, si riferisce senza ombra di dubbio alla domanda ferma per il REM 2020. In pratica, c’è il timore fondato che i cittadini ritenuti idonei a ricevere il Reddito di Emergenza del 2020, non possano rientrare in un discorso di questo tipo. Ecco perché, dopo i recenti aggiornamenti condivisi sul nostro magazine, ritengo opportuno riprendere un argomento ritenuto delicato da tanti.

Quando arriva il bonus 2400 per chi vede le domande ferme per il REM 2020?

I segnali che arrivano oggi a chi si pone la domanda su quando arriva il bonus 2400 fermo per REM 2020, sono decisamente incoraggianti. Basta dare uno sguardo al alcuni tweet, infatti, per rendersi conto che la questione stia per sbloccarsi. Qui di seguito, vi riporto la risposta di INPS a chi ha riportato proprio un caso di questo tipo:

“Le domande di bonus 2.400 euro ferme per Rem 2020 sono state sbloccate e a breve troverete le date di pagamento“.

Dunque, la svolta è di quelle importanti. Anche chi ha ricevuto un SMS nel quale veniva indicato che il bonus 2400 euro non fosse accettabile, a causa della riscossione del REM 2020, può tranquillamente sperare di ricevere il sussidio. Tutto pare riconducibile ad un errore di sistema, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli da INPS.

Situazione in continuo divenire, dunque, auspicando che a stretto giro arrivino dei segnali in grado di fare la differenza per tutti coloro che, ancora oggi, temono di non poter fare questo step. A voi sono arrivati messaggi che vanno in altra direzione? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ottenere altre informazioni direttamente da INPS. Anche nel corso del fine settimana dovesse essere necessario.