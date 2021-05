Prezzo nuovamente in calo su Amazon per l’iPhone 12, modello che si presenta con una memoria interna da 128 GB e di colore azzurro. Chiunque fosse interessato ad un acquisto di questo tipo, può senza dubbio approfittare dell’offerta odierna presente sul famoso sito e-commerce che vi garantirà un buon risparmio ed altri tipi di vantaggi. Partiamo a questo punto dal nuovo prezzo dell’iPhone 12 da 128 GB e di colore azzurro che può essere acquistato sborsando la cifra di 799 euro.

Significative oscillazioni di prezzo per l’iPhone 12 da 128 GB

Come potrete notare quest’oggi, dunque, siamo tornati ai livelli di inizio mese. Dunque, è stato applicato uno sconto del 19% che vi consentirà di risparmiare 190 euro rispetto al prezzo precedente. Quali sono a questo punto i vantaggi di un acquisto fatto su Amazon? Questo iPhone 12 appartiene al servizio Prime e ciò vi permetterà non solo di non pagare le spese di spedizione, ma anche di poter ricevere tale device a casa vostra nel giro di pochissime ore. Spesso non trascorrono nemmeno 24 ore dall’ordine effettuato.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Chi non è abbonato a Prime, può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni che vi darà modo di sfruttare gli stessi vantaggi senza dover sottoscrivere per forza un abbonamento. La disponibilità di questo iPhone 12 da 128 GB di memoria interna e di colore nero è immediata su Amazon, ciò significa che ci sono moltissime scorte a disposizione, non c’è il rischio che esauriscano in poco tempo.

Il top di gamma in questione di stampo Apple è uno dei più acquistati dell’ultimo periodo, un successo dovuto anche alle sue interessanti specifiche tecniche e vediamo quelle di maggior spicco. Molto interessante è il display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Non manca la connettività 5G, la resistenza all’acqua ed alla polvere, senza trascurare un comparto hardware di rilievo.

Il chipset A14 Bionic infatti è il più veloce mai visto su uno smartphone. Infine non manca una super fotocamera grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Occhio dunque, all’offerta Amazon per iPhone 12 da 128 GB.