C’è un altro aggiornamento che riguarda i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, e che è in grado di offrire ad entrambi le stesse novità, migliorando le prestazioni e la stabilità del sistema operativo. Il pacchetto ha un peso di 49MB, con passaggio alla versione Tizen 5.5.0.2. In pratica, sono state ottimizzate le icone di camminata e corsa automatica, così come quella relativa agli ‘Avvisi tempo di inattività’.

Le serie firmware interessate corrispondono alle sigle R840XXU1BUE3 e R820XXU1DUE3, rispettivamente destinate ai Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2. Aggiornare gli orologi è molto facile: bisogna lanciare l’app companion ‘Galaxy Wereable‘ e selezionare la voce ‘Aggiornamento Software‘, per poi procedere all’upgrade seguendo le istruzioni a schermo (impiegherete qualche minuto al massimo). Sapevamo che i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 sarebbero rimasti nei pensieri del colosso di Seul, ‘almeno per tre anni di supporto software’ (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Del resto, non saranno pochi quelli che hanno acquistato da poco uno smartwatch equipaggiato con TizenOS, e che quindi si chiedevano quale destino avrebbe loro riservato il produttore asiatico dal momento che si parla con insistenza del passaggio a WearOS a partire dalla prossima generazione di wereable. In realtà, sappiamo che è intenzione congiunta dell’OEM asiatico fondere le proprie conoscenze per la creazione di un nuovo sistema, migliore di WearOS e di TizenOS.

Il Samsung Galaxy Watch 4, volendo farvi un esempio, sarà il primo device ad essere equipaggiato con l’ecosistema che nascerà dalle forze di Samsung e Google. Nel frattempo, godevi il nuovo aggiornamento che è stato appena rilasciato per i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, che vi daranno ancora tante soddisfazioni. Nel caso in cui abbiate domande da farci non esitate ad utilizzare il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.