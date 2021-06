I Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 sono pronti a ricevere un nuovo aggiornamento software, con disponibilità circoscritta ai Paesi Bassi e al Belgio. L’upgrade si concentra su novità essenzialmente grafiche, andando a rinfrescare un po’ il look della UI. I pacchetti hanno un peso che va poco oltre i 70MB, chiamati a modificare l’app Meteo e l’animazione di rilevamento automatico dell’attività praticata. Qualcuno, magari, si sarebbe aspettato qualcosa di più, ma, per adesso, bisogna accontentarsi di quello che il colosso di Seul ha deciso di introdurre con quest’ultimo upgrade.

Le novità grafiche, lo premettiamo, saranno senz’altro accompagnate da ottimizzazioni relative alla stabilità ed alle prestazioni dei Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, che aumenteranno di certo (come succede, o almeno così dovrebbe essere, aggiornamento dopo aggiornamento). La disponibilità della nuova release, come sopra vi dicevamo, è limitata ai Paesi Bassi e al Belgio, ma siamo sicuri che ci vorranno pochi giorni prima di vederle arrivare anche nel nostro mercato. Vi consigliamo di verificare l’arrivo dell’aggiornamento a bordo dei vostri Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 tramite l’app Galaxy Wereable.

Il colosso di Seul sta dimostrando di voler continuare a fare bene per quanto riguarda il supporto di questi due indossabili, pur essendo ormai sul punto di conoscere i prossimi Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, che saranno entrambi equipaggiati con il nuovo Wear, il sistema operativo realizzato in collaborazione con Google. Il cambiamento di rotta non condizionerà comunque i piani del colosso di Seul per quanto riguarda il supporto dei precedenti modelli basati su Tizen OS (è una cosa che l’OEM aveva specificato un po’ di tempo fa, ma che adesso vi ribadiamo). Vi sareste aspettati un atteggiamento diverso da parte del produttore asiatico? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.