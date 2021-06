Nella giornata di ieri 21 giugno è iniziato l’attesissimo Amazon Prime Day 2021, l’evento annuale ed esclusivo per i clienti iscritti al servizio Prime, che consiste in due giorni di grandi offerte su prodotti di piccole, medie e grandi imprese. Quest’oggi, 22 giugno e giornata conclusiva dell’evento, gli appassionati di smartwatch e del marchio Samsung possono approfittare dell’esclusiva offerta del Samsung Galaxy Watch Active 2 (anche Apple Watch 6 oggi è in offerta). Il dispositivo in questione è quello con cassa da 44mm in alluminio leggero, cinturino sportivo e colorazione argento (Silver), offerto al prezzo di 169 euro, anziché 239,90 euro di listino. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco illustrate di seguito le principali caratteristiche tecniche del device sudcoreano.

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è il partner ideale a portata di polso in grado di fornire consigli utili ed informazioni più dettagliate sul vostro stato di benessere. Questo indossabile può essere personalizzato da subito abbinando il quadrante al vostro outfit (che scatterete con una foto): il dispositivo creerà il quadrante che meglio si adatta al vostro look ed umore. Il wereable, dotato di tecnologia touch per un controllo super intuitivo, monitora tutte le attività quotidiane. Grazie al rilevamento automatico dello sport, il Samsung Galaxy Watch Active 2 è capace di riconoscere in modo automatico il monitoraggio di 7 attività sportive, tra cui il nuoto, mentre il rilevamento manuale supporta tutte le restanti attività. Inoltre, la funzione Running Coach elargisce consigli in tempo reale in base ai vostri obiettivi di corsa.

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è anche un perfetto supporto per mente e corpo, grazie alla funzione di monitoraggio dei livelli di stress. L’orologio intelligente è in grado anche di monitorare la frequenza cardiaca grazie agli 8 fotodiodi posti sul retro della cassa. Con l’app Camera Controller dell’indossabile potrete controllare in remoto l’app fotocamera e il visualizzatore di immagini dello smartphone associato. Insomma, troverete questo e molto altro a bordo del wereable del colosso di Seul, disponibile oggi 22 giugno in super offerta Amazon Prime Day 2021 al prezzo di 169 euro.