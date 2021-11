Il principale obiettivo di Samsung è quello di fornire le migliori esperienze nelle mani del maggior numero possibile di persone. Gli utenti che avevano pensato di dover dire addio agli smartwatch basati sul sistema operativo proprietario Tizen, in seguito al ritorno a WearOS con gli ultimi Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, possono adesso dormire sonni tranquilli. Questo perché il produttore sudcoreano ha recentemente rilasciato un update per i suoi orologi intelligenti con a bordo Tizen. Dalla giornata di ieri, lunedì 15 novembre, è giunto un nuovo aggiornamento software in concomitanza con la distribuzione della prima versione di One UI 4.0 per i flaghsip relativi alla gamma dei Galaxy S21.

I proprietari dei Samsung Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3, con l’approdo del nuovo aggiornamento firmware, potranno godere di nuove funzionalità e di una serie di nuovi quadranti per personalizzare la propria esperienza SmartWatch. A questo punto, non ci resta che scoprire nei dettagli quali sono le novità in arrivo. Per quanto concerne i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, l’upgrade va a migliorare la funzione per il rilevamento delle cadute, dove è possibile importare vari gradi di sensibilità, scegliendo persino la rilevazione di una caduta quando si è fermi. Tale sistema è progettato, inoltre, per identificare le cadute violente quando chi lo indossa è in movimento, ad esempio se si sta svolgendo attività fisica. Come funziona? Una volta che lo smartwatch rileva e memorizza una caduta, invia automaticamente una notifica SOS ai contatti selezionati.

Tra le interessanti novità anche i quadranti, un modo semplice e divertente per far riflettere sul Samsung Galaxy Watch il vostro stile personale. Adesso, infatti, potete godervi 10 nuovi quadranti, lanciati per la prima volta con i Samsung Galaxy Watch 4. Di seguito ecco i quadranti aggiuntivi: Premium Analog, Color Duo, Endangered Animal, Simple Classic White, Simple Classic Green, Big Number, Cute Character, Animals, Active e Simple. Ricordiamo che per eseguire l’aggiornamento, sarà opportuno operare dallo smartphone aprendo l’app Galaxy Wearable.