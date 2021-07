Il colosso di Seul ha di recente rilasciato un nuovo aggiornamento software relativo al Samsung Galaxy Watch 3, ovvero il suo wearable di punta nel frattempo che vengano lanciati in commercio i futuri Samsung Galaxy Watch 4 il prossimo 11 agosto. Diversi sono i miglioramenti apportati alle funzioni di rilevamento inerenti ai parametri fisiologici dello smartwatch. Malgrado non sia particolarmente lungo, l’ultimo changelog include alcuni miglioramenti in più, come ad esempio la guida vocale attraverso le cuffie quando si effettuano esercizi, il miglioramento della stabilità del sistema ed uno potrebbe rivelarsi abbastanza rilevante per un gran numero di utenti preoccupati per la propria salute.

Stiamo, infatti, parlando di un miglioramento generale della misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), che, a quanto pare, rappresenta una delle funzioni più importanti supportate dall’orologio Tizen dell’azienda sudcoreana, rilasciato nell’agosto 2020. A tal proposito, il Samsung Galaxy Watch 3 è stato il ​​primo dispositivo indossabile del produttore asiatico dotato di un sensore SpO2 per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, poi migliorato più volte nei mesi successivi dal suo debutto sul mercato. Il nuovo aggiornamento software ha un peso di 77,65MB, e ad oggi, risulta in fase di distribuzione via OTA attraverso l’app Galaxy Wear per smartphone e tablet. Questo orologio intelligente si può considerare, senza se e senza ma, uno dei migliori smartwatch che si possono acquistare nel 2021.

Considerato il distacco dell’app rispetto alla piattaforma Wear OS di Google, Samsung si sta focalizzando anche sul miglioramento del monitoraggio delle attività e della guida vocale, abilitando quest’ultima funzione tramite un auricolare che sarà collegato ad un dispositivo mobile quando ci si allena con il Samsung Galaxy Watch 3 al polso, rilevando la distanza percorsa ed i dati sui battiti cardiaci quando ‘Auto Lap’ è attivo durante la corsa oppure il ciclismo.