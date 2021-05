Gli smartwatch oggi rappresentano uno strumento di potenziamento e sono diventati quasi indispensabili: infatti, ci mettono in contatto con le persone a cui teniamo, ci danno la possibilità di consultare in maniera semplice e rapida una grande quantità di informazioni, ci aiutano a gestire ed a comprendere meglio la nostra salute e diventano dei perfetti personal trainer per le attività sportive. Tutto questo a portata di polso. Samsung in maniera costante continua a concepire nuovi modi per cercare di soddisfare le esigenze, in continua evoluzione, dei consumatori. Ecco perché il colosso sudcoreano ha deciso di unire le forze ed intraprendere una nuova collaborazione con Google, da anni partner strategico del brand, che offrirà uno step in più per quanto riguarda il sistema operativo Wear OS.

In occasione del Google I/O 2021, è stato espletato l’obiettivo che vogliono perseguire Samsung e Google, ossia creare una piattaforma unificata dove all’interno convergeranno sia il sistema operativo Wear OS che lo storico Tizen OS, fino ad oggi utilizzato sugli smartwatch Galaxy. Le fantastiche esperienze tanto amate dagli utenti sui precedenti indossabili Galaxy continueranno anche su questa piattaforma congiunta. Insomma, come dichiara Samsung, si tratta di un impegno costante verso gli attuali utenti possessori degli orologi intelligenti del marchio sudcoreano. Gli utenti sono sempre al centro dei progetti del colosso con sede a Seul, che si impegna ad offrire loro le migliori nonché nuove, potenti e raffinate esperienze possibili nell’uso degli smartwatch.

Per i clienti già in possesso degli Samsung Galaxy Watch basati sul sistema operativo Tizen OS, basti sapere che gli indossabili continueranno a ricevere almeno tre anni di supporto software in seguito al lancio del prodotto in questione. Insomma, queste sono sicuramente delle interessanti notizie anche per coloro che hanno comprato da poco uno smartwatch Galaxy. Per il futuro, i prossimi wearable di Samsung entreranno a far parte della piattaforma unificata, ma anche gli attuali dispositivi già in commercio saranno salvaguardati per quanto riguarda il supporto software.