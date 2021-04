L’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 continua ad espandersi sul Samsung Galaxy Note 8. Se, fino a qualche giorno fa, la release era localizzata in tutta l’America Latina, adesso siamo lieti di annunciarvi che l’upgrade ha decisamente aumentato il proprio ritmo, essendo stato rilasciato anche nel Regno Unito. Come riportato da ‘SamMobile‘, il modello che ha compiuto questo passaggio corrisponde a quello contrassegnato dal product-code ‘SM-N950F‘, spinto dal processore Exynos 8895 (ovvero la versione internazionale).

I proprietari del Samsung Galaxy Note 8 con sede nel Regno Unito possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamento software‘. Chi utilizza il firmware più recente dovrebbe riuscire ad intercettare la release N950FXXSFDUD1 (sempre se si dispone di un modello importato dal Regno Unito). I Samsung Galaxy Note 8 italiani dovranno probabilmente attendere qualche altro giorno per veder finalmente fioccare anche per loro la disponibilità dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021, che è anche l’ultimo messo a disposizione dal colosso di Mountain View (non c’è patch più aggiornata, almeno fino a questo momento). Non è cosa che capita spesso vedere un device con tutti quegli anni alle spalle raggiungere obiettivi così importanti: il merito è tutto del produttore di Seul.

Ricordate di far partire l’installazione solo se la carica percentuale della batteria è superiore al 50% (per evitare che il dispositivo si spenga durante il procedimento, arrecando così danni importanti al sistema operativo), e di effettuare un backup preventivo dei dati per ogni evenienza (meglio prevenire che curare, non sappiamo mai cosa può succedere in questi passaggi, sebbene l’aggiornamento, di per sé, non comporti la perdita dei contenuti presenti in memoria). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.