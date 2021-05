Lucas Till non resterà per molto tempo ancora a rimuginare sulla cancellazione di MacGyver, arrivata a sorpresa lo scorso aprile a pochi episodi dalla fine della quinta stagione. Nonostante l’auspicio – per ora rimasto inascoltato – di un salvataggio da parte di un’altra emittente o uno streamer, con tanto di campagna online lanciata dai fan, l’attore sembra aver voltato pagina.

A poco più di un mese dalla cancellazione di MacGyver, l’attore ha ottenuto un ruolo nel pilot di FX dal titolo The Spook Who Sat by the Door. Till si unisce a Nafessa Williams (già in Code Black), Nathan Darrow (Preacher) e Tom Irwin (The Morning Show) nella nuova serie drammatica di Lee Daniels (Empire). Il format è basato sul romanzo di Sam Greenlee del 1969, precedentemente adattato in un film omonimo del 1973 diretto da Ivan Dixon: la trama ruota attorno a Dan Freeman, il primo agente di colore della CIA, un uomo disilluso e frustrato dall’establishment bianco al potere che decide di usare le sue abilità per addestrare i giovani neri a combattere le gerarchie. Leigh Dana Jackson (Foundation) ha scritto la sceneggiatura dell’episodio pilota e farà da showrunner, mentre Lee Daniels è produttore esecutivo insieme a Marc Velez.

Lucas Till riparte da un ruolo secondario dopo la cancellazione di MacGyver: in questa potenziale nuova serie, che dovrà essere approvata da Fox prima di un ordine completo per un’intera stagione, l’ex Mac interpreterà l’agente della CIA Graham Renfroe. Protagonista di The Spook Who Sat by the Door sarà invece Y’lan Noel, precedentemente annunciato come interprete del ruolo principale di Dan Freeman. Al suo fianco l’attrice di Outsiders Christina Jackson interpreta la moglie Joy Freeman, un’avvocatessa emergente determinata a fare la differenza nel mondo.

Lucas Till è reduce dalla cancellazione di MacGyver dopo 5 anni nel ruolo dell’Angus MacGyver, ispirato al personaggio reso celebre da Richard Dean Anderson nella serie originale del 1985. Inoltre ha recitato nel ruolo principale nel film indipendente prodotto da Spike Lee Son of the South e ha anche interpretato Havock nella più recente trilogia di X-Men.

Attualmente MacGyver è in onda in chiaro su Rai4 ogni giovedì in prima visione con la quarta stagione.