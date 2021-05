A partire dal 27 maggio il giovedì sera sarà appannaggio di MacGyver 4 su Rai4: sul canale 21 del digitale terrestre torna con nuovi episodi in prima visione Angus “Mac” MacGyver, interpretato da Lucas Till, in questo revival che dà un volto nuovo all’iconico eroe dalle mille risorse, ispirato al personaggio reso celebre da Richard Dean Anderson nella serie originale del 1985.

MacGyver 4 su Rai4 è una prima tv assoluta, trasmessa in prima serata ogni giovedì con tre episodi. Il revival partito nel 2016, ideato Peter M. Lenkov recentemente licenziato dopo accuse di abusi verbali sul set, si è appena concluso su CBS con la quinta stagione: una cancellazione che ha lasciato sgomento il pubblico, intento a chiedere il salvataggio della serie da parte di un’altra emittente o streamer.



MacGyver 4 su Rai4 continuerà a raccontare nuove avventure del giovane Angus MacGyver, agente segreto che lavora per un’organizzazione governativa statunitense e, grazie alla sua incredibile conoscenza della meccanica e della scienza, riesce a risolvere le situazioni più incredibili salvando molte vite.

MacGyver 4 su Rai4 è una stagione di rinascita per il protagonista e i suoi colleghi: gli ex membri della Phoenix Foundation, tra cui anche Mac, in seguito allo smantellamento della divisione governativa vengono contattati da un ex agente dell’MI6, Russ Taylor, e reclutati per partecipare ad una missione ad alto rischio. Il loro obiettivo sarà individuare e fermare una misteriosa organizzazione terroristica entrata in possesso di una potentissima e potenzialmente devastante arma biologica.



In MacGyver 4 su Rai4, al fianco di Lucas Till, tornano Tristin Mays nel ruolo della hacker Riley Davis e Justin Hires nei panni di Will Bozer, geniale amico d’infanzia di Mac e ora suo collaboratore imprescindibile. In questa stagione si farà largo anche la new entry Henry Ian Cusick (l’indimenticato Desmond di Lost) nel ruolo del committente Russell Taylor.











CBS В©2020 CBS Broadcasting

MacGyver 4 su Rai4 andrà in onda ogni giovedì in prima serata fino all’esaurimento dei 13 episodi di questa quarta stagione, che rispetto alle precedenti ha subìto un ridimensionamento produttivo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, come molte altre serie in questa annata segnata dalla pandemia.