Il finale di MacGyver 5, trasmesso da CBS il 30 aprile, è diventato necessariamente il finale dell’intera serie dopo che l’emittente, a metà aprile, ha comunicato ai produttori che il format non sarebbe stato rinnovato.

Inevitabilmente il finale di MacGyver 5 ha subito delle modifiche rispetto alla sceneggiatura originariamente prevista per l’episodio: la showrunner Monica Macer, che aveva già in mente anche le prime trame della stagione 6 prima di sapere della cancellazione, ha dovuto cambiare in corsa il suo finale rendendolo meno aperto e più adatto ad un canto del cigno.

Attenzione Spoiler!

La trama del finale di MacGyver 5 è stata tutta incentrata sui nanobot impiantati in Mac e Riley durante la loro sparizione, di cui non ricordano nulla. Ricostruendo la vicenda e scoprendo le implicazioni del governo negli esperimenti, la squadra riesce ad annientare un deposito di nanobot che avrebbero dovuto essere dispersi tra la folla a DC, per poi usare camere iperbariche per eliminare quelli impiantati in Mac e Riley. L’episodio ha previsto anche un finale romantico per i due, condito da flashback che la showrunner Macer ha voluto come fattore emozionale per il pubblico.

A Tvline, la produttrice e capo-sceneggiatrice ha raccontato così le modifiche al finale di MacGyver 5 dopo l’annuncio della sua cancellazione da parte di CBS.

Abbiamo ricevuto la notizia proprio mentre mi stavo preparando per una seconda sessione di montaggio su quello che doveva essere il nostro finale di stagione, e ho dovuto cambiare marcia ed effettuare tutte le chiamate, quindi ci siamo fermati. C’è un momento nel finale in cui Mac sta programmando sul tavolo e noi entriamo nel suo stato mentale subconscio, ed è lì che ho pensato: “Dobbiamo dare qualcosa ai fan”, perché ora questo è un finale di serie, e noi abbiamo girato un finale di stagione. Quindi, abbiamo deciso di fare dei flash del team e delle persone che erano più vicine a Mac. E c’è un cenno molto chiaro ai fan con i flash di Riley: per il ​​numero di flash e come quella sequenza inizia e finisce, Mac sa, nel suo cuore, con chi dovrebbe essere alla fine. E quella è Riley.

Inizialmente l’intenzione era quella di far proseguire la trama del finale di MacGyver 5 nella prossima stagione, con la ricerca sui nanorobot che sarebbe finita in mani pericolose: “Volevamo interpretare una trama in stile The Manchurian Candidate” ha detto la Macer, che aveva anche in mente di riprendere la storyline del fidanzato di Desi creduto morto, per scoprire che in realtà è finito prigioniero di guerra. Una missione che avrebbe animato i primi episodi della stagione 6, che però non ci sarà. A meno che un’altra emittente decida di salvare MacGyver dalla cancellazione e produrne una nuova stagione, come sperano i fan che hanno attivato la petizione per il rinnovo. Il problema è che MacGyver è uno spettacolo di proprietà della CBS e potrebbe non essere semplice per un’altra emittente ottenerne i diritti: “Tutto è possibile. Ma ancora una volta, questa è una decisione della casa di produzione” ha chiosato la showrunner.