Com’è finito Buongiorno Mamma? In molti non hanno ancora visto l’intricata, ultima, puntata della fiction con Raoul Bova mentre altri ancora sono riusciti a mettere insieme gli ultimi pezzi del puzzle arrivando alla consapevolezza che ci deve essere per forza un seguito perché non tutto è stata spiegato. Ad aprire la puntata sono ancora le questioni legate a Sole. Da una parte c’è lei furiosa per aver scoperto la liason del padre con Miriam e dall’altra, invece, è proprio Guido a sostenerla quando i suoi compagni la umiliano scoprendo della gravidanza.

Sullo sfondo rimane Agata che continua a pensare che il genio ribelle di cui parlava la madre Maurizia fosse proprio Guido ma le mancano le prove per mettere insieme questi ultimi pezzi. La novità arriva quando riesce a rubare dei documenti presso una struttura privata. Hanno bisogno di prove anche i figli di Guido quando lui viene arrestato da Colaprico per l’omicidio di Maurizia.

ATTENZIONE SPOILER!

Gioia Giraldi ha testimoniato contro di lui confermando la sua presenza al casolare poco prima dell’incendio e della sparizione di Maurizia. A fare luce su questo momento è finalmente Guido che in carcere incontra Agata. A lei racconta che la vera Sole, la figlia sua e di Anna, è nata morte e che proprio in ospedale hanno incontrato Maurizia incinta di una bambina, in condizioni disperate e sola. A quel punto lei ha dato alla luce la sua bambina a casa loro e Anna decise di tenerla quando ha trovato Maurizia drogata e la piccola non curata e in lacrime.

In Buongiorno Mamma il racconto continua e Guido spiega che dopo aver scoperto l’accaduto è tornato da Maurizia per capire come stesse e ha trovato il casale in fiamme. I colpi di scena però sono sempre dietro l’angolo perché quando Agata scopre la verità affronta Colaprico, quindi il padre della finta Sole, e fa scarcerare Guido che, tornato a casa, rinnova i voti con sua moglie. In quel momento un flashback mostra Maurizia alla porta di Anna anni dopo l’incendio e questo significa che la donna è ancora viva.