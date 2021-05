Mancano poche ore al finale di Buongiorno Mamma e i fan già tremano al solo pensiero che l’ultima puntata della fiction possa essere un po’ restia a rispondere a tutte le domande che in queste settimane sono venute a galla sul passato dei protagonisti. Forse alcune verità verranno a galla, altre ancora potrebbero fare da base ad una potenziale seconda stagione, e allora cosa ne sarà della famiglia Borghi e cosa è successo davvero in questi anni?

Nel finale di Buongiorno Mamma arriva una brutta notizia per Guido costretto a lasciare in manette la sua casa ma per quale reato? La famiglia attraversa un momento davvero complicato e a quel punto proprio lui è costretto a spiegare ai figli il suo legame con Miriam, mentre Sole si trasferisce dai nonni perchè non sopporta di vedere il padre con un’altra donna.

Ecco il promo del finale in onda domani:

Dall’altro lato Agata è sempre più distante: forse i suoi sospetti su Guido hanno un reale fondamento. Mentre nel passato Maurizia è nuovamente incinta e mette Anna e Guido in serie difficoltà, nel presente un pericolo ancora più grande si avvicina per mano di Colaprico pronto a mettere Guido proprio con le spalle al muro.

Dall’altro lato, Jacopo sembra pronto ad accettare l’inaspettata richiesta di Greta, mentre Francesca non sa da dove ripartire mentre i minuti scorrono via veloci e il finale di Buongiorno Mamma si prepara a mettere Colaprico sul binario giusto, forse Guido deve davvero pagare un peccato che ancora non abbiamo compreso fino in fondo?

Agata intanto scopre che la verità è ben diversa da quel che ha sempre creduto e affonda le radici in un lontano passato, ma quale?