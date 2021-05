Continua la programmazione di Alice Nevers 14 su Giallo, partita lo scorso 20 maggio in continuità con la tredicesima stagione: la longeva serie francese di TF1 è in onda ogni giovedì con due episodi, in prima visione assoluta e in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre.

Dopo un inizio di stagione di Alice Nevers 14 su Giallo segnato dal lutto, per la morte improvvisa e tragica del tenente Noah Diacouné (Ahmed Sylla), la protagonista Alice (Marine Delterme) si ritrova ad affrontare un caso che avrà ripercussioni importanti sulla sua famiglia, in particolare su suo figlio Paul. La giudice istruttrice è infatti chiamata ad indagare sulla morte del maestro di scuola del bambino: come sempre al suo fianco nel raccogliere elementi e battere piste sul delitto c’è il comandante Frédéric Marquand (Jean-Michel Tinivelli).

Ecco le trame degli episodi 3 e 4 di Alice Nevers 14 su Giallo, intitolati rispettivamente Il Genere Sbagliato e Ribelle, in onda il 27 maggio dalle 21.10.

Durante uno spettacolo a scuola del figlio, Alice fa una scoperta sconvolgente: il direttore della scuola è morto, e forse il piccolo Paul ha assistito all’omicidio.

Una ragazza di vent’anni viene trovata morta. Quando i genitori arrivano per fare il riconoscimento, qualcosa non va come dovrebbe…

Anche Alice Nevers 14 su Giallo, come le precedenti stagioni, è composta da 10 episodi, che andranno in onda fino al 17 giugno in prima tv ogni giovedì. La serie ha raggiunto in Francia quota 18 stagioni, prima di essere cancellata a sorpresa da TF1 nel corso della pandemia da Covid a causa del progressivo (nonché fisiologico, vista la longevità) calo di ascolti degli ultimi anni. La stessa rete ha cancellato contemporaneamente anche un altro procedural di lungo corso venduto in diversi Paesi del mondo e in onda anche in Italia su FoxCrime e Giallo, il poliziesco Profiling, affidando però alle sue creatrici una nuova serie tv.