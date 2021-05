Con gli ultimi due episodi della stagione, Giallo trasmette il finale di Alice Nevers 13, in prima visione assoluta il 13 maggio dalle ore 21.10. Giunge così a conclusione la programmazione della tredicesima stagione della serie francese con Marine Delterme e Jean-Michel Tinivelli, che Giallo ha trasmesso ogni giovedì in prima serata con due episodi.

L’ultimo appuntamento, quello col finale di Alice Nevers 13, prevede la messa in onda degli episodi 9 e 10: questo capitolo del poliziesco legale di TF1 è andato in onda in Francia nel 2015, mentre è arrivato in Italia su Giallo solo lo scorso aprile.

A Briglie Sciolte è il penultimo episodio di Alice Nevers 13, in cui c’è un confronto molto emotivo tra la protagonista e suo padre, al culmine di una stagione che ha visto la giudice alle prese con i fantasmi del suo passato. Ecco la trama dell’episodio 9, in onda giovedì 13 maggio in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre.

Hervé Carpentier, stalliere e proprietario di cavalli, viene ucciso nel centro di Parigi da un dardo ipodermico. Uno dei cavalli preferiti di sua figlia Cissy, Otello, è scomparso e sembra essere la chiave del caso. Intanto, Alice chiede finalmente a suo padre una spiegazione sul cadavere che ha portato alla luce.

Il decimo ed ultimo episodio di Alice Nevers 13 si intitola Chut! e vede la protagonista alle prese con la gelosia nei confronti di Marquand, ma soprattutto la morte scioccante di uno dei protagonisti, il vicesceriffo Noah Diacouné: questa stagione è l’ultima per l’attore Ahmed Sylla, che apparirà nella stagione 14 solo in qualità di guest star.

Una segretaria e madre è stata strangolata e poi gettata da un ponte. Alice e Marquand scoprono che la vittima era una seguace di Chut, un’applicazione dedicata all’infedeltà coniugale e trovano somiglianze nel loro caso con altri casi. Intanto Alice si avvicina al dottor Chahine dopo aver scoperto che Marquand ospita Léa Delcourt, una graziosa poliziotta. Ma arriva un evento a turbare tutto: il vicesceriffo Diacouné è appena stato ucciso.

Dopo il finale di Alice Nevers 13, Giallo trasmetterà certamente anche la quattordicesima stagione della serie nel corso del 2021, ma con tutta probabilità il prossimo autunno. La serie è stata recentemente cancellata da TF1, che non l’ha rinnovata per la stagione 19.