Sono poche, le parole con cui gli artisti salutano Carla Fracci. Notizie che si sono rincorse per poi essere smentite e infine, tragicamente, confermate. La danzatrice italiana più famosa al mondo si è spenta a 84 anni e il mondo dello spettacolo, del cinema, delle televisione e della musica le rende omaggio attraverso i social.

Poche parole, dicevamo, perché l’ultimo colpo d’arte di Carla Fracci è che si è spenta a pochi giorni dall’estremo saluto a Franco Battiato, come se volesse farsi un attimo da parte e rispettare il Maestro. Eppure anche lei, con il suo corpo e il suo sguardo, e con quella eleganza angelica, è stata Maestra di tutto il mondo. Un cuore, questo scrivono gli artisti nelle loro bacheche accompagnando l’emoji a un’immagine della Maestra.

È il caso di Noemi, Fiorella Mannoia (che aggiunge un “grazie” accorato), Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Un commento più completo arriva da Rita Pavone: “Ci ha lasciato per sempre la più grande etoile della danza italiana nel mondo”, scrive la cantante torinese per poi chiudere con un lancio affettuoso: “Addio grandissima”.

Carla Fracci ha perso la sua battaglia contro un tumore di cui non aveva mai parlato alla stampa. Conosciuta in tutto il mondo, ha da sempre riconosciuto le sue radici contadine che le hanno fatto assaporare quella libertà che sentiva propria e dalla quale è partita con la sua passione per la danza. Il poeta Eugenio Montale l’aveva definita “eterna fanciulla danzante”.

Per tutto il resto le parole non servono, e proprio per questo oggi gli artisti salutano Carla Fracci quasi con un rispettoso silenzio: non consumano aneddoti, dediche, frasi banali né citazioni della grande assente, si limitano bensì a pubblicare le sue bellissime immagini e le sue pose artistiche, un continuo evidenziare di quanto la ballerina vivesse d’arte e bellezza.