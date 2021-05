Franco Battiato è morto. Aveva 76 anni e una carriera lunghissima alle spalle con indimenticabili brani della musica italiana.

Da La Cura a Centro Di Gravità Permanente, le sue canzoni hanno fatto la storia e sono tra le più riproposte in cover. Tra gli artisti che le hanno riproposte dal vivo anche il cantautore italiano Tiziano Ferro.

La notizia della scomparsa di Franco Battiato arriva questa mattina, martedì 18 maggio. A portarlo via è stata una malattia degenerativa della quale soffriva da diversi anni e per la quale viveva lontano dai riflettori. Si è spento infatti nella sua residenza di Milo.

Era nato a Jonia, in provincia di Catania, il 23 marzo del 1945.

La sua arte spaziava tra generi diversi, dal pop alla musica orchestrale passando per il rock progressiv fino alle sperimentazioni d’avanguardia. Ha diretto anche film tra cui Perdutoamor e Musikante su Ludwig van Beethoven. Nel suo percorso anche un capitolo da attore nei film Baba Yaga di Corrado Farina, Una Donna Sbagliata di Mauro Severino, Frammenti Di Una Biografia Per Versi e Voce di Elisabetta Sgarbi, In Serra di Elisabetta Sgarbi e Padre di Giada Colagrande.

Il mondo della musica oggi è a lutto. Nella sua vita anche una parentesi politica, come assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta, carica ricoperta tra il 2012 e 2013. All’epoca della nomina, aveva anticipato di non voler ricevere alcun compenso per il suo lavoro.

A comunicare in via ufficiale la morte di Franco Battiato è stato il fratello Michele con la nipote Grazia Cristina e la cognata Grazia. La famiglia ha già comunicato che le esequie si terranno in forma privata.