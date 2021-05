Ci sono importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 27 maggio, per tutti coloro che si sono visti respingere la domanda relativa al bonus 2400 euro. In particolare, a detta di molti il feedback negativo ricevuto rappresenta un errore, al punto da aver prontamente inviato una nuova richiesta. A prescindere dal fatto che si possano avere o meno i requisiti per ricevere la quota definita dal decreto, resta da capire soprattutto quali siano i tempi per ricevere un nuovo riscontro da INPS.

Il riesame domande per bonus 2400 euro agli stagionali: stato dei lavori

Ecco perché l’aggiornamento di oggi sul bonus 2400 euro destinato ai lavoratori stagionali si concentra su un target specifico di richiedenti. Dopo le notizie riportate nei giorni scorsi, proviamo a capire quali scenari si stiano definendo per il pubblico, in modo da avere una tempistica di riferimento sul riesame delle domande. Analizzando i feedback di INPS sui social, ad esempio, questa mattina mi sono imbattuto nel messaggio che trovate qui di seguito:

“Le sedi stanno già procedendo con i riesami delle respinte. Le tempistiche dipendono dalla sede e da quando ha presentato la domanda. Provi a ricontrollare all’inizio della prossima settimana“.

Dunque, occorre armarsi di molta pazienza nel caso in cui abbiate inviato una nuova domanda per il riesame del bonus 2400 euro. Ad oggi, molte risultano rigettate per motivazioni effettivamente non idonee allo status del richiedente. Ecco perché c’è molta attesa nel conoscere le prime risposte che si avranno dopo il secondo tentativo. Il tutto, in un contesto che tende a cambiare giorno dopo giorno.

A prescindere da tutto, se siete in attesa di una risposta sul bonus 2400 euro destinato ai lavoratori stagionali, dovrete attendere ancora qualche giorno. Inutile dire che, nel caso in cui abbiate maturato altre esperienze, possiate commentare qui di seguito.