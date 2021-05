Stanno arrivando giorni caldi ed importanti per quanto concerne il bonus 2400 euro, soprattutto per chi attende il pagamento. Confermando in parte quanto vi ho riportato nella giornata di ieri con un altro articolo a tema, bisogna analizzare più da vicino la timeline che vede protagonista INPS e chi dovrà distribuire materialmente la quota a chi ha visto accolta la domanda. Bisogna partire dal presupposto che il denaro si potrà ricevere in almeno tre modalità, a patto che la richiesta sia già andata a buon fine.

Cosa succede il 26 aprile con il bonus 2400 euro ed il primo pagamento

Andiamo per gradi, o se preferite in ordine di tempo. Quella di domani, 26 aprile, sarà una giornata importante per tutti coloro che hanno scelto il bonifico domiciliato. Secondo le ultime informazioni raccolte nelle ultime ore, infatti, sarà possibile ricevere in Posta il primo dei tre pagamenti da 800 euro. Le rate nascono dall’esigenza degli Uffici di non erogare cifre particolarmente elevate al pubblico. Ad oggi, ancora non sono note le date in cui si avranno gli altri due pagamenti per chi si è visto accettare la domanda.

L’altra data importante è quella del 27 maggio. In questo caso mi riferisco a chi riceverà il bonus 2400 euro dedicato ai lavoratori stagionali, accorpato al Reddito di Cittadinanza. Dai feedback di INPS si percepisce che già con il saldo di maggio, l’aggiunta dovrebbe essere garantita, anche se personalmente non escludo che qualcuno sia costretto ad attendere giugno. Infine, a partire dal 1 giugno dovrebbe arrivare il grosso dei pagamenti per chi si appresta a ricevere il saldo direttamente all’interno del proprio conto corrente.

Insomma, tra fine maggio ed inizio giugno avremo una vera e propria svolta per tutti coloro che si chiedono: “Quando arriva il pagamento?”, Il bonus 2400 euro è ormai dietro l’angolo per chi è ansioso di fare questo step.