Sta facendo discutere molto in queste ore la questione relativa alla modifica del modello 730 da consegnare all’Agenzia delle Entrate. Dopo gli ultimi aggiornamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, infatti, a partire da ieri doveva essere possibile per tutti procedere con l’aggiornamento di alcuni dati, qualora ci sia accorti solo in un secondo momento di aver sbagliato qualcosa. Proviamo a capire come stiano le cose, considerando il fatto che tante scadenze siano ormai ad un passo.

Da oggi la modifica al 730 errato sul sito di Agenzia delle Entrate

Ci sono svariate testimonianze secondo cui da oggi 26 maggio, in leggero rispetto alla tabella di marcia iniziale, dovrebbe essere possibile procedere con la modifica del 730 errato all’interno del sito di Agenzia delle Entrate. Qualcuno si aspettava che la procedura potesse risultare disponibile quantomeno ieri pomeriggio, ma così non è stato, aprendo in questo modo nuovi scenari difficili da prevedere per gli utenti. La situazione, però, pare essere cambiata con il trascorrere delle ore.

La situazione è chiaramente in continuo divenire, così come non si esclude qualche problema al sito ufficiale, vista l’enorme mole di traffico attesa nei prossimi giorni. Di sicuro, la questione della modifica alla documentazione inerente il 730 errato sul portale di Agenzia delle Entrate è al massimo questione di ore. Salvo ovviamente imprevisti che allo stato attuale non possiamo analizzare più da vicino.

Allo stato attuale, è interessante interfacciarsi anche coi nostri lettori, in modo da capire se questa mattina sia effettivamente possibile procedere con la modifica del 730 errato sul sito di Agenzia delle Entrate. Come accennato poco fa, le ultime novità trapelate sui social oggi 26 maggio sono abbastanza incoraggianti sotto questo punto di vista, ma è altrettanto giusto ottenere feedback da diretti interessati. Fateci sapere cosa ne pensate.