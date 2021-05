In questa prima parte di oggi 19 maggio la modifica del 730 precompilato non funziona sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto questo mercoledì fosse stato indicato per la gestione e l’inoltro della propria documentazione, praticamente tutti i cittadini italiani interessati stanno avendo delle serie difficoltà. Non c’è da preoccuparsi tuttavia, la stessa Agenzia attraverso un suo canale ufficiale ha chiarito che la situazione dovrebbe cambiare nel corso delle prossime ore.

Proprio accedendo al profilo social Facebook dell’Agenzia delle Entrate apprendiamo che tutte le funzioni di invio, modifica e integrazione della dichiarazione precompilata saranno possibili nel corso della giornata di oggi 19 maggio. Non si specifica il motivo di un primo ritardo nella possibilità di eseguire le operazioni ma viene confermato che, nel corso della giornata odierna, la procedura dovrebbe essere alla portata di tutti gli interessati.

A seguito dell’annuncio appena riportato, va anche detto che se la modica del 730 precompilato non funziona oggi (almeno fino al momento di questa pubblicazione) è anche per la gran quantità di accessi al portale. Anche nelle prossime ore potrebbe essere dunque utile ottenere l’adeguata assistenza per eventuali problemi e bug di qualsiasi tipo. Il supporto potrà essere ottenuto attraverso la pagina Facebook già menzionata o più tradizionalmente telefonando al numero verde 800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare (in quest’ultimo caso, i costi varieranno in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore). Anche per chi chiama dall’estero è disponibile il numero dedicato 0039 0696668933 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17.

Nel caso in cui la modifica del 730 precompilato non funzionasse ancora nelle prossime ore e giorni, l’ultimo strumento disponibile per chiedere assistenza potrebbe essere quello che prevede la prenotazione di un appuntamento telefonico con operatore dedicato. La relativa procedura potrà essere effettuata da questa pagina in un paio di minuti e naturalmente indicando alcuni dati personali.