Il legame tra Torres e Bishop in NCIS 18 sarà finalmente approfondito e in qualche modo “risolto”: il feeling tra i due agenti più giovani del team è palpabile da anni, ma solo nei prossimi episodi prima della fine della stagione attualmente in corso arriverà ad una svolta.

Non è ancora chiaro come, ma certamente Torres e Bishop in NCIS 18 si avvicineranno molto e affronteranno finalmente la discussione su cosa provano l’uno per l’altra. Sono passate ormai due stagioni da quando il legame tra i due sembrava vicino a fare un passo in avanti verso una relazione, ma gli sceneggiatori hanno preferito diluire la trama per far sedimentare tanto le storie dei personaggi quanto il potenziale sentimentale tra i due (un po’ come, in passato, era stato fatto con Tony e Ziva). Ora il momento di imprimere una svolta sembra arrivato.

A confermarlo è Wilmer Valderrama, che interrogato su Torres e Bishop in NCIS 18 ha confermato a TvLine l’intenzione degli sceneggiatori di portare i due personaggi ad un bivio di fronte al quale dovranno decidere cosa sono l’uno per l’altra, dopo anni in cui sono stati seminati piccoli indizi in questo senso. Un’accelerazione che avverrà negli ultimi episodi della stagione, che sta per volgere al termine su CBS (in Italia ha appena debuttato su Rai2).

Ecco le anticipazioni di Valderrama sulla storyline tra Torres e Bishop in NCIS 18, parlando di un “momento” particolare che la potenziale coppia vivrà nei prossimi episodi.

Sicuramente in questa stagione lo risolveremo. Stiamo arrivando a un bivio per questi due personaggi in cui devono essere veramente onesti su chi sono l’uno per l’altro e su chi sono per se stessi. Questo è qualcosa che penso che gli scrittori abbiano fatto molto bene, in un modo tipo percorso di Pollicino. La questione di cosa siano al di fuori dell’ufficio è qualcosa che verrà affrontato in questa stagione. C’è un grande momento che vivranno – e chissà, è qualcosa che volevano o che non volevano? [ Ride] Non dovrebbero infrangere una regola di Gibbs, o dovrebbero semplicemente rispettarla? Giocheremo con questa idea, e dato che sono rimasti solo pochi episodi, direi che arriverà presto!

Ma non sarà solo la storia di Torres e Bishop in NCIS 18 a mettere sulla graticola il personaggio di Valderrama, che nell’episodio 12 della stagione incontra il padre (interpretato dalla guest star Steven Bauer) con cui non ha rapporti da molti anni: un modo per scavare nel passato di questo agente misterioso, solitario e convinto della necessità di non potersi legare a nessuno.