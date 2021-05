Arrivano riscontri importanti direttamente dal mondo Honor, considerando il fatto che a partire dal lancio sul mercato di Honor 50 potremo toccare con mano i tanto discussi servizi Google. Uno step per nulla scontato, nonostante l’ormai noto distaccamento dal mondo Huawei, al punto che ora potrebbero cambiare nuovamente gli equilibri in ambito mobile. Va detto che Honor continui a guardare con grande interesse verso il fronte HarmonyOS, come vi abbiamo riportato la scorsa settimana, motivo per cui il produttore ad oggi non vuole precludersi nulla.

Honor ritorna ai servizi Google: le differenze Huawei

Lo scenario che si sta configurando in queste ore è molto chiaro. I telefoni Honor, a partire dalla serie Honor 50, arriveranno ancora una volta sul mercato con le app e i servizi di Google. Non si tratta di una banale indiscrezione, considerando il fatto che di recente Honor Germania ha confermato l’informazione. Il produttore ha anche confermato che il telefono manterrà la Magic UI in primo piano, fermo restando che, contestualmente, verranno aggiunte alcune nuove funzionalità.

Dopo la separazione da Huawei, Honor ha provato a rilanciare il proprio business puntato sul ripristino delle partnership con Qualcomm, Intel e molte altre società tecnologiche. Staremo a vedere quale sarà l’impatto sul mercato di una decisione simile, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dei due brand su questa vicenda.

Sbagliato credere che questo passo indietro, inaugurato nel corso delle prossime settimane da Honor 50, possa comportare una svolta anche per i prossimi device che verranno commercializzati da Huawei. I due brand sono da tempo entità separate ed indipendenti. Aspetto, questo, che per forza di cose comporterà una diversa percezione dei due marchi, nonostante gli enormi sforzi profusi proprio da Huawei nell’avvicinarsi agli standard dei servizi Google. Dura scalfire alcuni concetti ormai fissi nelle menti del pubblico.