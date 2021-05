Dopo l’annuncio che Jesse Williams sta per lasciare la serie, ecco il promo e la trama di Grey’s Anatomy 17×15 che mostrano l’addio del personaggio di Jackson al Grey Sloan Memorial Hospital. La reunion con April e la decisione di andare insieme a Boston per gestire i progetti solidali della Fondazione Fox sono il pretesto per l’uscita di scena del chirurgo estetico allievo di Mark Sloan, presente ininterrottamente nelle ultime 11 stagioni del medical drama.

L’addio di Jesse Williams si consumerà in Grey’s Anatomy 17×15, in onda il prossimo 20 maggio su ABC (in Italia, su Fox, a giugno): inevitabilmente la trama dell’episodio sarà incentrata sulle sue dimissioni dall’ospedale e sui saluti ai colleghi, carichi di emozione e di flashback sugli anni passati al Grey Sloan.

Ma Grey’s Anatomy 17×15 sarà anche il primo episodio che vedrà Meredith nuovamente in piedi, finalmente guarita dal Covid e uscita dallo stato di incoscienza in cui ha versato per quasi tutta la stagione 17. La Grey dovrà affrontare la notizia della morte di DeLuca, il suo ex scomparso mentre lei era in coma, ma a quanto pare Bailey e Webber cercheranno di proteggerla da questo ennesimo lutto.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 17×15, terzultimo episodio della stagione dal titolo Tradition.

Jackson condivide le sue grandi novità con i suoi colleghi mentre Koracick e Levi combattono per salvare il nonno di una donna incinta che è entrata in travaglio. Maggie tiene d’occhio Meredith mentre Bailey e Richard rinviano il momento in cui le parleranno di DeLuca.

ABC ha diffuso anche le immagini promozionali di Grey’s Anatomy 17×15, che sembrano suggerire un riavvicinamento tra Owen e Teddy in corsia.



























ABC/Richard Cartwright

Ecco il promo di Grey’s Anatomy 17×15, che in Italia andrà in onda il 15 giugno su Fox, canale 112 di Sky.