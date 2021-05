Dovremo aspettare un bel po’ prima di toccare con mano l’aggiornamento impostato su Android 12 a bordo di svariati Samsung Galaxy. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati i primi riscontri più concreti sul versante beta del pacchetto software, al punto che gli utenti maggiormente interessati possono procedere già con il download del firmware preliminare. Tutto nella norma, dunque, mentre il produttore coreano resta ferma al palo. Al netto delle considerazioni che abbiamo fatto in passato sull’argomento, a proposito del Samsung Galaxy S10.

Prospettive per l’aggiornamento Android 12 sui Samsung Galaxy

Cosa dobbiamo aspettarci a proposito dei primi test sul campo per l’aggiornamento Android 12 sui Samsung Galaxy? Sul fronte delle tempistiche, nulla di buono, in quanto il produttore al momento pare non essere intenzionato a fare questo step. Vedere per credere quanto riportato in giornata da SamMobile, secondo cui oltre al Google Pixel 3 e ai suoi successori, al momento rientrano in questo discorso device che non sono stati lanciati sul mercato dal produttore asiatico.

La beta di Android 12, infatti, ad oggi è affare di Xiaomi, Vivo, TCL, Techno, Sharp, Realme, Oppo, Asus, Lenovo, OnePlus e ZTE. Per quale motivo manca Samsung? Lo staff tende a gestire il proprio programma beta in modo diverso rispetto ai competitor. Negli anni scorsi, non a caso, ha lanciato una nuova variante dell’interfaccia utente compatibile con tutte le principali versioni di Android. Per questa ragione, avremo la possibilità di provare il nuovo software di Google solo quando Samsung lancerà la versione beta di One UI 4.0.

Se la storia recente dell’azienda ci dice qualcosa, è plausibile che si debba aspettare qualche mese prima di fare questo step. La beta pubblica di Android 11 One UI 3.0 è stata ufficialmente lanciata nel mese di ottobre dello scorso anno. Probabile che sia così anche per Android 12 sui Samsung Galaxy. Vedremo cosa combinerà con il nuovo aggiornamento.