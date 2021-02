Comprare un nuovo smartphone può essere divertente, ma non tutti vogliono o possono aggiornare il proprio dispositivo a distanza di uno o due anni. Come riportato da ‘SamMobile‘, per coloro che mantengono i propri telefoni più a lungo, il colosso di Seul ha annunciato l’anno scorso che avrebbe fornito a tutte le sue ammiraglie e ad alcuni terminali di fascia media lanciati nel 2019, tre importanti aggiornamenti del sistema operativo, modificando la propria politica di lunga data che prevedeva di rilasciare solo due major-release per ogni device.

I Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 nel corso dei primi giorni di gennaio: i proprietari si sono chiesti se questo sarà l’ultimo upgrade di un certo livello per i loro device, o se è previsto il rilascio di Android 12 entro la fine dell’anno o per l’inizio del prossimo. Ebbene sì, i Samsung Galaxy S10 dovrebbero tutti ricevere Android 12, secondo quanto previsto dalla nuova garanzia di aggiornamento software del colosso di Seul. Questo significa che se per voi gli aggiornamenti software vengono prima di tutto, non sarete per questo costretti ad acquistare i nuovi Samsung Galaxy S21 (anche se ci sono comunque altri motivi per farlo).

L’ex top di gamma non è ancora obsoleto, visto che riceverà ancora un’altra major-release dell’OS mobile di Google, seguito ad almeno un anno di aggiornamenti mensili per la sicurezza. Naturalmente, poiché i telefoni dela serie avranno ormai più di due anni quando arriverà Android 12, il colosso di Seul potrebbe impiegare più tempo per rilasciare l’aggiornamento, dando priorità alle ammiraglie più recenti. Inoltre, probabile i proprietari non otterranno tutte le nuove funzionalità che il produttore sudcoreano includerà nella prossima versione principale della One UI. In ogni caso, poco male: la vedete anche voi allo stesso modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.