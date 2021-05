Siamo al cospetto di una vera e propria campagna virale di SMS ING Direct truffaldini, quelli che invitano l’utente a collegarsi ad un sito fake nel quale vengono letteralmente rubati preziosi dati sensibili per attività del tutto illecite. Della pioggia di raggiri già abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ora, visto il gran numero di segnalazioni di casi all’istituto bancario, quest’ultimo ha ritenuto di mettersi in contatto con i suoi clienti per avvisarli del pericolo per evitare proprio che più vittime cadano nell’ultima trappola.

Tutti gli attuali correntisti ING Direct ma anche coloro che nel passato hanno avuto anche solo un conto deposito presso la banca in questione stanno ricevendo in queste ore un SMS o anche una mail che li avvisa dei tentativi di truffe in corso. Si tratta di un semplice messaggio di testo che non contiene nessun link, come è giusto che sia, ma semplicemente un alert testuale per invitare tutti a diffidare dalle imitazioni.

Nell’ultimo SMS ING Direct, quello ufficiale e non truffaldino, tutti gli interessati sono invitati a non dare peso a qualunque messaggio arrivi alla loro destinazione con determinate caratteristiche. Nel caso in cui nella nota ci sia un collegamento ipertestuale e comunque il riferimento ad una situazione da sanare per la sicurezza del conto o per qualsivoglia altro motivo, allora non ci sono dubbi sul fatto di essere di fronte ad una campagna di phishing acclarato da cui stare alla larga.

Tutti gli SMS ING Direct, o all’apparenza tali, con le caratteristiche sopra descritte andranno cestinati già al momento della ricezione. Se è possibile, sul proprio smartphone, tornerà utile anche segnalare nella propria black listi il recapito corrispondente. L’operazione potrà essere effettuata dal registro delle chiamate in pochi passaggi, sia nel caso si abbia un dispositivo Android che un iPhone.