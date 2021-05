Con la messa in onda in prima tv assoluta di Grey’s Anatomy 17×11 su Fox, martedì 18 maggio alle 21:50 subito dopo il decimo episodio di Station 19 4, arriva anche in Italia l’esordio alla regia di Giacomo Gianniotti. L’attore italo-canadese, nato a Roma ma trapiantato a Toronto, ha diretto il suo primo episodio della serie nella stessa stagione in cui il suo personaggio è stato eliminato – non senza sofferenza – dagli sceneggiatori.

Nella trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 17×11, che è un nuovo crossover con lo spin-off Station 19, i medici sono alle prese con diverse emergenze, sia per i reparti Covid strapieni di pazienti che per un incidente in cui sono rimasti gravemente feriti due neosposi. Intanto Jackson esagera con la generosità nei confronti dei pazienti malati di Coronavirus, arrivando a pagare per loro i soggiorni nei Covid hotel qualora non possano permetterselo. Un percorso che lo porterà a valutare sempre più profondamente l’idea di dover mettere in campo le proprie disponibilità economiche per far fronte alle sperequazioni di un sistema sanitario in cui le classi sociali più deboli e le minoranze etniche finiscono per pagare molto di più il costo della pandemia.

L’episodio di Grey’s Anatomy 17×11 vede ancora Meredith in coma da Covid, immersa in un limbo tra vita e morte, mentre i medici dell’ospedale studiano i suoi parametri vitali cercando, apparentemente invano, di capire come risvegliarla e tenerla cosciente.

Intitolato Scusarsi non Sempre è la Soluzione, Grey’s Anatomy 17×11 segna il debutto da regista di Giacomo Gianniotti a breve distanza dall’episodio che ha visto l’uscita di scena del suo personaggio, la première di metà stagione in cui DeLuca è morto da eroe dopo aver fermato una trafficante di esseri umani. L’attore ha raccontato di essersi preparato per tre anni a passare dietro la macchina da presa, con i preziosi consigli della produttrice esecutiva, regista e attrice della serie Debbie Allen.

Per Gianniotti, che ha lasciato la serie dopo sette stagioni nei panni dello specializzando di chirurgia di origini italiane, Grey’s Anatomy 17×11 è il primo passo verso un’auspicabile carriera dietro la macchina da presa, il suo vero obiettivo in quanto “grande nerd del cinema“, come ha raccontato presentando il suo primo episodio da regista. L’attore romano si è anche tatuato un tributo al personaggio di DeLuca per chiudere un capitolo professionale che ha rivoluzionato la sua carriera.