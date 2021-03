Il promo annunciava un finale shock e così è stato: l’ennesima morte in Grey’s Anatomy è arrivata al termine dell’episodio 17×07, la première di metà stagione del medical drama trasmessa su ABC l’11 marzo insieme allo spin-off Station 19.

Si tratta di una nuova grossa perdita tra i medici del Grey Sloan Memorial Hospital, un’inattesa morte in Grey’s Anatomy per uno dei colleghi più vicini a Meredith, ma stavolta non c’entra la pandemia da Coronavirus.

ATTENZIONE SPOILER!

Con il ritorno della serie per la seconda parte di stagione è andata in scena la morte in Grey’s Anatomy 17×07 di uno dei personaggi più amati delle ultime stagioni. Si tratta dello specializzando Andrew DeLuca, interpretato dall’attore italocanadese Giacomo Gianniotti, entrato nella serie nella dodicesima stagione. L’interprete del giovane medico affetto da disturbo bipolare della personalità ha appena diretto uno degli episodi della stagione 17 che andrà in onda nelle prossime settimane, ma non sarà più nei panni dell’ex compagno di Meredith.

Andrew DeLuca è l’ultima morte in Grey’s Anatomy in ordine di tempo dopo tanti lutti in ospedale: nel suo caso, è stato accoltellato da uno dei complici di Opal, la donna che stava inseguendo con sua sorella Carina. Quando arriva in ospedale in uno stato tachicardico e ipoteso, Teddy e Owen fanno di tutto per salvarlo e apparentemente ci riescono, ma alla fine devono arrendersi: DeLuca si è risvegliato, ma improvvisamente un tamponamento cardiaco ne decreta il decesso.

L’interprete di Andrew DeLuca ha commentato con TvLine la sua morte in Grey’s Anatomy spiegando che la showrunner Krista Vernoff voleva fortemente portare a compimento la trama della tratta di esseri umani, rendendo lo specializzando (che per primo aveva intuito il pericoloso traffico di vite) un eroe immolato alla causa.

Krista ha iniziato a parlare di quanto le persone fossero collegate alla storia del traffico di esseri umani della scorsa stagione e che tutti stessero implorando che venisse chiusa. Così hanno detto: “Pensavamo tutti che fosse molto chiaro che abbiamo bisogno di quella trama per tornare indietro, e sarebbe fantastico se potessimo catturare quel trafficante di esseri umani e mostrare che persone del genere possono essere tenute in piedi”. Quella era un’opportunità per DeLuca di essere coraggioso e morire da eroe. Quindi, anche se è una tragica perdita, ha fermato questo traffico.

Gianniotti ha detto di aver accettato di buon grado di dire addio a DeLuca con la sua morte in Grey’s Anatomy perché nonostante il dispiacere “la storia deve vincere“. Inoltre la sua perdita potrebbe avere un valore catartico in un periodo luttuoso come questo.

Abbiamo parlato del fatto che molte persone hanno perso i propri cari quest’anno, a causa del COVID e molte altre cose, e questa è stata un’opportunità per consentire alle persone di piangere la loro perdita a causa della perdita di un personaggio di fantasia. Potrebbe esserci molta catarsi in questo.

L’attore ha il solo rammarico di non aver potuto interpretare prima della morte in Grey’s Anatomy del suo DeLuca la storia di “una persona bipolare in una posizione molto, molto dominante e mostrare che quelle cose sono possibili“, ma assicura che il suo personaggio potrebbe tornare in onda in flashback o immagini di repertorio all’interno della serie.

So much I could say… but all that comes to mind is thank you. Thank you to all the fans who loved Deluca as much as I did. Telling his story was and will be one of the great honors of my life. Thank you. @GreysABC — Giacomo Gianniotti (@GiacomoKG) March 12, 2021

La showrunner Krista Vernoff a dichiarato a TvLine di essere stata molto indecisa riguardo questa morte in Grey’s Anatomy , anche a riprese in corso, ma alla fine ha prevalso quello che sembrava l’epilogo migliore per questa vicenda così drammatica.

Ho provato a tirarmi indietro più volte durante la stagione (…) Diverse volte, anche dopo che eravamo immersi nelle riprese di questi episodi, sono entrato nella stanza degli sceneggiatori e ho detto: “Penso che dobbiamo salvarlo”. E c’è stata una rivolta del tipo “No!” perché questa storia si raccontava da sola e sembrava importante e potente. Come essere umano, non avrei voluto farlo, non avrei voluto perdere Giacomo e DeLuca. Ma come narratore, devi onorare la storia. Non lo so… è una specie di processo magico.

Senza fare spoiler, la Vernoff ha dichiarato che quest’improvvisa morte in Grey’s Anatomy avrà effetti molto pesanti su “un personaggio che ne sarà devastato“, perché è “l’ennesima perdita“. Un modo per dire che Meredith uscirà dalla terapia intensiva e piangerà il suo ex compagno?