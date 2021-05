Un concerto di Deddy a Milano nel 2021, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5, Deddy è giunto fino alla finale. Nell’ultima puntata, di sabato 15 maggio, nella sfida a tre di canto con Sangiovanni e Aka7even, Deddy non è risultato il più votato dal pubblico e non ha potuto avere accesso alla finalissima a due contro la ballerina Giulia.

A vincere nella categoria del canto ad Amici 2021 è stato Sangiovanni, già sotto contratto con Sugar Music. Deddy ha invece ottenuto un contratto discografico con Warner Music e ha già pubblicato l’album Il Cielo Contromano che presenterà in una serie di appuntamenti dal vivo.

Dopo l’uscita del primo Ep di inediti di Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, già ai vertici delle chart, Deddy annuncia il suo primo concerto live. Il concerto di Deddy a Milano si terrà ai Magazzini Generali il prossimo 18 dicembre 2021. Deddy presenterà l’album Il Cielo Contromano, anticipato dall’omonimo singolo già certificato oro che conta oltre 12 milioni di stream su Spotify.

La prima data live prodotta da Vivo Concerti sarà quella di sabato 18 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano. I fan potranno così ascoltare dal vivo i brani di Deddy contenuti nell’Ep presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

I biglietti per assistere al concerto di Deddy a Milano saranno disponibili dalle 14.00 di lunedì 17 maggio 2021 online su TicketOne e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 14.00 di sabato 22 maggio 2021.

In attesa del debutto sul palco, Ddeddy incontrerà i fan in una serie di eventi dell’instore tour nel corso dei quali firmerà le copie del suo ep d’esordio. L’instore di Deddy partirà oggi – 17 maggio – dal negozio Mondadori di Milano (Piazza Duomo) alle ore 15.00.

Scopri gli appuntamenti firmacopie di Deddy.

Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza e secondo le disposizioni delle autorità e delle normative in vigore in materia di COVID19.