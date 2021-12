Madame in concerto a Courmayeur e Alghero, sono gli ultimi appuntamenti dell’anno attesi per la giovane artista. Le date sono quelle del 28 e del 30 dicembre, rispettivamente a Courmayeur e Alghero.

Per i fan sono queste le ultime due occasioni dell’anno per vedere live Madame nel 2021, un anno particolarmente intenso ed impegnativo che l’ha vista protagonista a Sanremo, sul palco del Festival, in gara nella categoria dei Campioni con il brano Voce. E la sua “voce” ha effettivamente conquistato tutti portandola all’attenzione del grande pubblico.

Subito dopo ha rilasciato un disco di inediti che avrebbe dovuto presentare in concerto attraverso la tournée nei club. Lo stato di emergenza dovuto al covid-19 e al perdurare della pandemia non le ha permesso di esibirsi e il tour è stato rimandato al 2022.

Prima degli appuntamenti in programma per il prossimo anno, Madame si esibirà il 28 dicembre al Courmayeur Sport Center (biglietti disponibili in prevendita).

Due giorni dopo, il 30 dicembre, Madame è attesa ad Alghero. Per questo evento non è necessario acquistare biglietti. Lo spettacolo è atteso al porto, alla Banchina Dogana, con ingresso libero.

Madame in tour nel 2022

I due spettacoli attesi entro la fine dell’anno sono l’antipasto di una intensa e ricca tournée live che il prossimo anno la vedrà calcare i palchi della penisola.

Di seguito il calendario aggiornato dei concerti, per i quali sono validi i biglietti acquistati per il tour che avrebbe dovuto tenersi lo scorso anno.

3 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL , FIRENZE SOLD OUT

(recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL, FIRENZE NUOVA DATA

12 MAGGIO 2022 ALCATRAZ , MILANONUOVA DATA

14 MAGGIO 2022 TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI NUOVA VENUE

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 TEATRO DELLA CONCORDIA , TORINO SOLD OUT

(recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA

(recupero data del 4 dicembre 2021)