Sono state annunciate le date dell’instore di Deddy. Il cantante di Amici di Maria De Filippi comunica i primi eventi firmacopie con i fan che si terranno a partire dal 17 maggio.

Il primo appuntamento è quello in programma alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano alle ore 15.00 del 17 maggio; il secondo si terrà a Torino alle ore 15.00 il 18 maggio nel negozio Mondadori in Via Monte di Pietà. A seguire Deddy farà tappa a Roma il 19 maggio per incontrare i fan nella Mondadori di Via Appia alle ore 15.00.

L’ultimo degli incontri comunicati è quello in programma per il 21 maggio a Bologna nel negozio Mondadori di Via D’Azeglio, alle ore 15.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza e secondo le disposizioni delle autorità e delle normative in vigore in materia di COVID19. Nel corso degli appuntamenti con i fan, Deddy presenterà l’album Il Cielo Contromano che rilascerà con Warner Music questo venerdì, alla vigilia della finale di Amici di Maria De Filippi.

L’album di Deddy contiene 7 tracce, tra le quali la titletrack Il Cielo Contromano e 0 Passi. Deddy – nome d’arte di Dennis Rizzi – finalista dell’edizione di Amici 20, ha conquistato la certificazione Oro per Il Cielo Contromano, singolo con oltre 12 milioni di stream su Spotify, contenuto nell’omonimo Ep d’inediti in uscita venerdì 14 maggio per Warner Music.

Ecco la tracklist:

1. La prima estate

2. Il cielo contromano

3. 0 passi

4. Ancora in due

5. Come mai

6. Parole a caso

7. Buonanotte

Deddy ha 18 anni e scrive canzoni da 6 anni. L’ingresso ad Amici è avvenuto quando il programma era già iniziato: con il suo pianoforte e la semplicità delle ballad acustiche, Deddy ha conquistato il pubblico del programma.

Prima di entrare nella scuola di Amici lavorava come barbiere, la musica è stato l’unico mezzo attraverso il quale è riuscito a sfogare tutte le sue emozioni. Il suo punto di forza è la scrittura: principalmente compone i suoi testi la sera, altrimenti non riesce a dormire.