Si rinnova il consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano, atteso per la notte della vigilia (24 dicembre) su Canale5.

Da 28 anni l’Emozione del Natale diventa musica. Il Concerto di Natale nasce nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano come strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di Roma “50 chiese per Roma 2000” e per raccogliere risorse per la sua realizzazione.

All’evento sono abbinati progetti di solidarietà proposti dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco da sostenere con una raccolta fondi promossa attraverso l’evento serale già registrato il 16 dicembre e in onda il 24 dicembre su Canale5 per festeggiare insieme il Santo Natale.

In scena dall’Auditorium Conciliazione di Roma, anche nel 2021 il concerto di Natale in Vaticano vede alternarsi sul palco tanti ospiti del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica, per una serata di festa che ripropone i motivi più classici e più evocativi del Natale.

Artisti e musicisti provenienti non solo dall’Italia ma anche dal resto del mondo sono attesi sul palco per esibirsi con l’Orchestra Italiana del Cinema. La Direzione e le orchestrazioni sono del M° Adriano Pennino.

Sono attesi i 2Cellos in rappresentanza della Croazia e Anggun per l’Indonesia. L’Italia schiera artisti del calibro di Enrico Ruggeri e Rita Pavone ma ci saranno anche Arianna, Bugo, Federico Rossi, Francesca Michielin e Serena Menarini. Da Malta sul palco ci sarà Emma Muscat e Shaggy si esibirà in rappresentanza della Jamaica.

Sul fronte italiano, è atteso anche Andrea Griminelli oltre a Giò Di Tonno. Dal Regno Unito Ian Anderson e dalla Francia Jimmy Sax.

Gli ospiti del concerto di Natale in Vaticano 2021

2Cellos (Croazia)

Andrea Griminelli (Italia)

Anggun (Indonesia)

Arianna (Italia)

Bugo (Italia)

Enrico Ruggeri (Italia)

Emma Muscat (Malta)

Federico Rossi (Italia)

Francesca Michielin (Italia)

Giò di Tonno (Italia)

Ian Anderson (UK)

Jimmy Sax (Francia)

Rita Pavone (Italia)

Serena Menarini (Italia)

Shaggy (Jamaica)

Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA)

Piccolo Coro le Dolci Note (Italia)