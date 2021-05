The Nevers su Sky Atlantic sta per giungere al finale di metà stagione, in cui verrà svelata tutta la verità su Amalia True, l’intrepida ma tormentata eroina della serie.

Stasera 17 maggio andrà in onda il quinto episodio doppiato in italiano, e a seguire il sesto, nonché finale di questo primo ciclo narrativo.

Creata da Joss Whedon, The Nevers segue le vicende di un gruppo di Toccati, persone dotate di poteri straordinari. A proteggerle ci sono delle giovani donne con abilità fuori dal comune che combattono contro una società che non le accetta, oltre a vedersela con delle forze malvagie che desiderano farle fuori.

Nel quinto episodio, il destino di Maladie è segnato e verrà giustiziata. Penance, però, è molto turbata: nonostante sia una loro nemica, Maladie è pur sempre una Toccata. Amalia, invece, si concentra sulla ricerca dell’essere che le ha mandato un messaggio tramite il canto di Mary. Ne consegue una discussione tra Amalia e Penance, in disaccordo su quale sarà la lroo prossima mossa.

Nel sesto e ultimo episodio (per ora), il pubblico farà un salto nel passato di Amalia alla scoperta di chi è realmente – che poi in realtà è uno sguardo al suo futuro. In restanti 6 episodi andranno in onda prossimamente.

Nel cast di The Nevers su Sky Atlantic, Laura Donnelly nei panni di Amalia True, l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink. Al suo fianco, Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.

Olivia Williams è Lavinia Bidlow, leader delle “Touched,” come vengono chiamate le donne che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri: James Norton è di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni; Tom Riley è Augustus ‘Augie’ Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia.

L’appuntamento con The Nevers su Sky Atlantic con gli episodi in versione originale sottotitolata è ogni lunedì alle 3 del mattino; poi in replica la sera alle 22.15, dopo gli episodi in versione doppiata, in onda alle 21.15