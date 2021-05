Laura Pausini festeggia 47 anni nel calore dell’affetto familiare. La cantante ha spento le sue 47 candeline ieri, in una tranquilla domenica trascorsa nella sua Solarolo con i genitori, il compagno Paolo Carta e la figlia Paola.

Migliaia i messaggi di auguri che hanno raggiunto Laura Pausini ieri da ogni angolo del mondo. Non sono i fan italiani, anche coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla all’estero le hanno riservato un pensiero speciale nel giorno dei suoi 47 anni di età.

“Grazie a tutti per i vostri messaggi di auguri e i vostri regali!”, scrive Laura che sui social condivide messaggi e omaggi floreali che le sono stati recapitati nel suo giorno speciale. Per lei anche una sorpresa da parte dei suoi genitori, che la sono andata a trovare per festeggiare insieme.

Una festa in famiglia per il compleanno di Laura Pausini tra palloncini e addobbi e la torta elegantissima con le candeline non potevano mancare nello spazio allestito per il compleanno di una delle cantanti più amate in Italia e nel resto del mondo.



“Oggi ho ricevuto una sorpresa meravigliosa: i miei genitori sono venuti a festeggiarmi e come vedete ero felice come una bambina! È stata una giornata da ricordare!”, le sue parole sui social nel condividere alcune immagini della festa.

Per Laura Pausini, il 2021 è iniziato nel migliore dei modi con importanti riconoscimenti per la sua voce e le sue canzoni. Il brano Io Sì (Seen), canzone principale della colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé ha ottenuto una nomination agli Oscar e una ai David di Donatello. Il brano cantato dalla Pausini ha inoltre vinto come miglior canzone originale ai Golden Globes e nell’adattamento in lingua italiana porta (anche) la firma di Laura, oltre a quella di Niccolò Agliardi.

Le foto del compleanno di Laura Pausini: