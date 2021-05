“Sono italiana e felice di emozionarmi più di ogni altro posto al mondo proprio a casa mia”, le parole di Laura Pausini sui social nel corso della diretta della cerimonia di consegna dei David di Donatello.

Si è esibita con Io Sì (Seen) dal Teatro dell’Opera di Roma e ha presieduto in nomination nella categoria relativa alla miglior canzone originale. La serata è stata condotta da Carlo Conti ed è stata trasmessa in diretta su Rai1 dagli studi Dear Rai di Roma.

Da sempre data per super favorita, Laura Pausini non ha vinto.

Dopo la nomination agli Oscar, sembrava che il David di Donatello potesse andare alla canzone Io Sì (Seen), tema principale della colonna sonora sonora del film La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti che ha riportato sul grande schermo Sophia Loren.

E Sophia Loren infatti ha vinto il David di Donatello ma non la canzone originale Io Sì. Nella stessa categoria, ha trionfato Checco Zalone con Immigrato, una beffa che sul web ha scatenato i migliori commenti. Vince Checco Zalone per la miglior canzone originale: Immigrato supera Io Sì e si aggiudica il premio.

“Se lo sapevo venivo”, il commento ironico di Checco Zalone, in collegamento da casa. Assente alla cerimonia di consegna dei David di Donatello, neanche Checco Zalone si aspettava di poter trionfare su un’artista del calibro di Laura Pausini. Quello di Zalone è il brano principale della colonna sonora del film Tolo Tolo, aspramente criticato nel momento del debutto in sala.

Laura Pausini non commenta il mancato premio e si focalizza sulle emozioni provate nel corso della serata. Sui social scrive: “Le luci, il sipario, il teatro dell’Opera, l’Italia. Grazie @premidavid è sempre un’emozione tornare a casa”.