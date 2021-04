Laura Pausini al Quirinale per un incontro ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la cerimonia degli Oscar 2021. Nominata nella categoria riservata alla miglior canzone originale con il brano Io Sì (Seen), Laura Pausini è stata tra i protagonisti della notte degli Oscar ma non si è aggiudicata la statuetta, finita invece nelle mani della rapper H.E.R.

Dopo aver fatto ritorno a casa, da sua figlia Paola – rimasta in Italia con i nonni – Laura Pausini ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un incontro ufficiale che si è svolto al Quirinale.

Anche il Presidente della Repubblica infatti ha voluto presentare i suoi complimenti all’artista che ha fatto sognare l’Italia, seppur senza consegnare alla penisola l’Oscar 2021 per la miglior canzone originale.

Laura Pausini si è esibita dal vivo nel corso della cerimonia del pre-show, accompagnata da Diane Warren al pianoforte – autrice della versione originale di Io Sì (Seen). Una notte di emozioni, quella vissuta dalla cantante in America, che non si è conclusa a favore dell’Italia.

Il brano che Laura Pausini ha cantato, contribuendo anche alla versione in lingua italiana, non ha trionfato, tema portante del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé che ha riportato sul grande schermo – seppur virtuale – la grande attrice Sophia Loren.

Sui social, Laura Pausini ha raccontato di essere stata invitata al Quirinale da Mattarella e lo ha ringraziato per questo privilegio. Poi ha ringraziato per l’amore incondizionato che l’Italia le ha mostrato a migliaia di chilometri di distanza.

Today I had the honor of being invited to the Quirinale Palace by the President of the Italian Republic, Sergio Mattarella. Thank you President it was a great privilege to be able to meet you and thank you Italy for making me feel all the love, even thousands of kilometers away! pic.twitter.com/AW1WJYdEXT